Der Leserbrief von Dieter Goldschalt vom 10. November hat mich nachdenklich gemacht, weil er genau das beschreibt, was ich denke wenn ich verfolge, was sich bei uns politisch tut: AfD, Neonazis et cetera. Ich wohne in der Nähe der Fritz-Schweiger-Straße. Mit meinem Hund Caspar gehe ich jeden Tag diese Straße entlang. Deshalb muss ich dann immer an diesen Mann denken, der von den Nazis verfolgt wurde. Sein Schicksal war typisch für die NS-Zeit. Warst du nicht bereit der Ideologie zu folgen, hattest du keine Chance zu überleben. Soviel ich gehört habe, war Fritz Schweiger Angestellter bei der AOK in Mannheim und weigerte sich, trotz Aufforderung, in die NSDAP einzutreten. Was er auch bis zum bitteren Ende nicht tat. Folgen waren Verfolgung und sein Tod. So etwas darf sich nicht wiederholen.

Nicht nur Fritz Schweiger, auch jüdische Mitbürger in Schwetzingen traf es unmenschlich. Ich verstehe nicht, weshalb es in einer für vieles aufgeschlossenen Stadt wie Schwetzingen keine Stolpersteine zur Erinnerung und als Mahnmal für die verfolgten Juden gibt, wie in Ladenburg, Hockenheim und Mannheim. Mein Mann und ich wären bereit, einen Stein zu spenden.

Monika Meulemann,

Schwetzingen

