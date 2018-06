Anzeige

Kaum im Amt, will der neue Gesundheitsminister Jens Spahn im nächsten Jahr die Beitragssätze erhöhen. Sein Vorgänger Hermann Gröhe hat nach seinen letzten heftigen Beitragssatzveränderungen verkündet: bis 2022 sind keine weiteren Steigerungen zu erwarten. Dieser Widerspruch liegt wohl an der Intransparenz der Zahlen und der Vielzahl der Kassen. Die Techniker Pflegekasse hat 5,4 Milliarden eingenommen und davon 3 Milliarden an notleidende Kassen weitergeleitet. Die Branche spricht von Finanzausgleich, für die Beitragszahler ist es kommunistische Geldverwaltung.

Da wäre es besser, gleich eine Einheitspflegekasse zu gründen. Bürokratieabbau, bessere und schnellere Informationen zu Einnahmen und Ausgaben, alles wäre besser als die Geldverschiebung zwischen Kassen. Welche Schwierigkeiten die Bundesregierung mit den Zahlen hat, zeigt sich in ihrem Pflegebericht. Da sind Angaben über die Finanzentwicklung der Sozialen und Privaten Pflegeversicherungen falsch und unvollständig. Der Leser gewinnt den Eindruck, die Verantwortlichen verschleiern die Finanzen. Die Privatversicherten haben 178 000 Leistungsempfänger, die 950,0 Milliarden Pflegegeld erhalten sollen? Da ist wohl die Kommastelle verrutscht. Bei richtigen 0,95 Milliarden wären das 5330 Euro pro Jahr und Nase. Geld, das für ambulante, stationäre oder häusliche Pflege verwendet wird. Diesen Beitrag von der reichsten Versichertengruppe darf man als läppisch bezeichnen.

Bei den Sozialversicherten ist der durchschnittliche Pflegegeldbetrag mehr als doppelt so hoch (11300 Euro). Die 178 000 Privatpflegegeldempfänger – bezogen auf die 8,7 Millionen Privatversicherten – ergeben nur 2 Prozent. Das lässt auf ein großes, kommendes Demographieproblem bei den Privaten schließen. Sollten sie den Wert von 4,6 Prozent der gesetzlichen erreichen (2,6 Millionen Pflegefälle zu 55,9 Millionen Versicherte), bei gleichzeitiger Verdoppelung des Pflegegeldbedarfs, schießt bei den Privatversicherten der Beitragsbedarf durch die Decke.