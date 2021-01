Spaß gehört auch zum Leben

Zum Kommentar von Ralf Strauch über die Silvesternacht in Brühl/Rohrhof vom 2. Januar wird uns geschrieben: Sie können das Verhalten einiger Brühler und Rohrhofer Bürger, trotz Feuerwerksverbot zu zündeln, nicht nachvollziehen – ich schon. Erstens war Feuerwerk auf privaten Grundstücken erlaubt und zweitens gibt es zum Glück noch mündige Bürger, die nicht jede sinnfreie Verordnung einfach so hinnehmen. Auf Ihre doch recht naive Frage, woher das Feuerwerk stammt: Es gibt Internet und außerdem gab es bestimmt auch Restbestände aus dem Vorjahr.

Warum wohl wurde das Verbot in Niedersachsen gerichtlich gekippt? Weil es als unverhältnismäßig zur Bekämpfung der Pandemie angesehen wurde, da die Krankenhäuser und deren Notaufnahmen dadurch nicht über Gebühr mehr belastet werden als durch Unfälle im Verkehr, Haushalt oder Beruf.

Was soll denn unter dem Deckmantel des Infektionsschutzgesetzes noch alles verboten werden? Keine Feste, Konzerte, Kultur, Gottesdienste an Weihnachten. Dann die geschlossenen Freibäder, Restaurants und nicht systemrelevante (für mich das Unwort des Jahres) Geschäfte. Vieles davon haben die Menschen mit Verständnis mitgetragen, um die Risikogruppen zu schützen. Das war die Solidarität, die Sie jetzt den feuerwerkenden Bürgern in Abrede stellen.

Das ist sehr gewagt, um es noch freundlich auszudrücken. Wenn Sie sich schon um die Solidarität Sorgen machen, dann hinterfragen sie diese bitte bei den Superreichen und Profiteuren der Pandemie. Die Menschen in Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit, Besitzer geschlossener Läden und Restaurants oder Kulturtreibende wären sicher dankbar. Gerade in dieser Zeit sollten wir vielleicht daran denken, dass das Leben auch aus Spaß, ab und zu ein wenig Unvernunft und aus Risiko besteht.

Ansonsten verkümmern wir zu freudlosen Wesen, die wie Lemminge allem hinterherlaufen, was vorgegeben wird. Davor ist mir persönlich mehr Bange als vor fehlender Solidarität. Es grüßt Sie ein Rohrhofer Bürger und bekennender Feuerwerker.

Robert Krieger, Rohrhof

