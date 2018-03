Anzeige

Ich habe selten so ein widersprüchliches, verdruckstes und selbstgefälliges Durcheinander gelesen, wie die Stellungnahme der CDU-Fraktion zur Messplatzbebauung. Projekte dieser Art werden nicht als ideale Gedanken vorgetragen, wie die Monstranz in der Prozession. Sie sind in der Regel von wirtschaftlichen Interessen getrieben. Aber die CDU will stur und wider besseren Wissens weiterhin die Überbauung: „Wenn ein sinnvolles Gesamtkonzept zu gegebener Zeit auf dem Tisch liegt, das tatsächlich einen Mehrwert für Schwetzingen bringt. Dabei soll es möglich sein, trotz Bebauung, die Parkplätze oberirdisch zu erhalten.“

Für diesen Widerspruch muss schon ein Zauberer herhalten, denn Einsicht lässt sich nicht immer ertragen. Also drischt man das alte Stroh weiter. Die CDU-Fraktion beruft sich auf die gelebte und sinnvolle Bürgerbeteiligung. Damit meint sie sicher die Unterschriftenaktion des Volkstribun Oskar Hardung, wo sich 3000 Bürger gegen die geplante öffentliche Enteignung des Messplatzes gestemmt haben. Die haben im Gegensatz zur CDU sofort begriffen, dass der Alte Messplatz an Privatleute verscherbelt werden sollte. Jetzt liegt ein Gutachten vor, das die wirtschaftliche und soziale Sinnhaftigkeit widerlegt. Dieses Gutachten hätte am Anfang stehen müssen, dann hätte man sich viel erspart. Eiertanzen und Luft pumpen sind politisch unglaubwürdig.

Peter-Karl Baatz, Schwetzingen