Umleitung 300 Meter

Zum Artikel „Busse fahren andere Routen“ (SZ vom 29. Januar) wird uns geschrieben: Auch ich habe mir für die Baustellenzeit über die Umleitung Gedanken gemacht. Richtung Bismarckplatz: ab Hebelstraße links in die Carl-Theodor-Straße, dann rechts in die Friedrichstraße, (Einbahnstraße umgekehrt), am Bismarckplatz rechts – Ende der Umleitung Richtung Süden.

Stadt einwärts ab Bismarckplatz: durch die Bismarckstraße, dann die Bahnhofsanlage bis Carl-Theodor-Straße – Ende Umleitung Stadt einwärts. Und für Polizei, Krankenwagen und Feuerwehr sind alle Adressen gut erreichbar.

Helmut Laun, Schwetzingen

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 01.02.2020