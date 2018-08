Anzeige

Und trotzdem lässt sich dort bei sommerlicher Hitze und geöffnetem (oder geschlossenem) Fenster kein durch Verkehrslärm ungestörtes Frühstück, Mittagessen oder Abendbrot, ein tägliches Nickerchen oder gar eine ungestörte Nachtruhe erleben.

Warum wohl? Und hier greift der Artikel für mich zu kurz, eben weil der Hauptverursacher des Lärms meiner Meinung nach nicht in der Infrastruktur, sondern hinter dem Steuer oder am Lenker des am Verkehrsgeschehen teilnehmenden Fahrzeugs zu suchen ist.

M. Friedrich Ott, Schriesheim

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 04.08.2018