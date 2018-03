Anzeige

Deutschland bemüht sich, die Konflikte einzudämmen. Vor allem in Afghanistan, wohin es über 1000 Soldaten entsandt hat. Dort haben sich die Glaubensparteien mit den Stämmen und eingreifenden Nachbarstaaten zum unlösbaren Knäuel verwickelt. Niemand ist zu erkennen, der diesen gordischen Knoten zerschlagen könnte.

Kann der Glaube helfen? Während Christen in ihren Seelsorgern heute eher Friedensstifter als Kriegstreiber sehen, geraten deren muslimische Amtsbrüder immer wieder in den Verdacht, Gewalt zu predigen. Das Alltagsleben der Gläubigen bestimmen jedoch die „fünf Säulen des Islam“, ihre Hauptgebote: Sie bekennen sich zu Allah. Dass er dieselbe Person sein muss wie Gott, stellt niemand ernsthaft in Frage. Ihre Reise nach Mekka, der Hadsch, entspricht dem verbreiteten Brauch christlicher Pilgerfahrten. Das Almosengeben ist auch für Christen eine Selbstverständlichkeit. Fasten gibt es ebenfalls hier wie dort. Das Christliche ist jedoch zu einem Schatten seiner selbst geworden, ein „Spauz“ im Vergleich mit dem Ramadan. Tagesgebete kennen beide. Doch die Christenheit vergisst sie.

Ein bedeutender Unterschied bleibt: Mohammed ist kein Prophet der Christen! Warum nun nur Muslime, nicht aber der Islam, zu Deutschland gehören sollen, wie der Innenminister erklärt, ist unverständlich. Die Kanzlerin hat ihm widersprochen. Da aber muslimisch geprägte Staaten, Gruppen und Konfessionen unfähig erscheinen, Kriege zu beenden, scheint nur ein Weg zu dauerhaftem Frieden zu führen: Sein Anfang liegt in den Demokratien, in einem niemand kränkenden Zusammenleben der Muslime.

Helmut Mehrer, Brühl

