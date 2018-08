„Hallo liebe Redaktionsmitglieder, auch ich habe noch eine Zigarrenkiste von Neuhaus in meinem Besitz. In ihr hat meine Mutter Zeitungsausschnitte und Familienanzeigen aus der Zeitung gesammelt. Vermutlich handelte es sich bei den Zigarren um Geschenke an Mitarbeiter, da auf der Unterseite ,Unverkäuflich, Weitergabe gegen Entgelt strafbar‘steht. Meine Mutter hat lange bei Neuhaus gewickelt.“ Klaus Hammann aus Plankstadt schickte uns diese Zeilen mit zwei Fotos nach dem Artikel „Der Zug zur Zigarre in der Welt des Paffens“ (21. August, Seite 10) über die Schwetzinger Zigarrenfabrik von August Neuhaus. Eine schöne Erinnerung an ein Stück Stadtgeschichte. Bilder: Hammann

