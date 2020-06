Verantwortung übernehmen

Es ist schon traurig, was im Bauamt der Stadt Hockenheim dieser Tage an „Verantwortungs-Ping-Pong“ gespielt wird – zulasten der Mitbürger. Seit April 2018 bemühen wir uns um ein Geländer an der Treppe vom Fortunaplatz neben der Eisdiele. Die Treppe ist steil und im Winter stellt der Waschbeton bei Vereisung eine wirkliche Gefahr für die Bewohner dar. Mein Vater (91) benutzt – wie viele ältere Mitbewohner oder schwangere Frauen – die Treppe, um den Aufstieg zum Wirtshaus „Güldener Engel“ oder den Abgang zur Stadtmitte zu tätigen.

Das Bauamt der Stadt ist über den Missstand seit April 2018 informiert, verweigert aber jede Mithilfe, obwohl es über die gesetzlichen Bestimmungen Bescheid weiß. Da frage ich mich, woran das liegt?

Ich weiß, dass die hauseigene Bautruppe der Stadt in der Lage wäre, die maximal 16 Schrauben und das Standardgeländer in weniger als 45 Minuten anzubringen! Woran mag es dann also liegen, dass man wissentlich Mitbürger in Gefahr bringt? An den Kosten von 16 Schrauben und einem Geländer kann es ja nicht liegen, im Anbetracht der Gegenrechnung eines gestürzten Menschen?

Muss wirklich erst jemand fallen, bis die Stadt reagiert? Traurig!

Oliver Mahrdt, New York City

und Hockenheim

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 27.06.2020