Verdienste zählen nichts

Zum Leserbrief „Was ist los beim FV 08 Hockenheim?“ in der Ausgabe vom 30. Mai wird uns geschrieben: Der Vorsitzende sollte mündige Bürger wie Werner Kühnle, 41 Jahre Mitglied im FV 08, schätzen und achten und sie nicht abfällig als normales Mitglied bezeichnen. Andere Vereine wären froh um solche Mitglieder.

Der Vorsitzende Filbert sollte sich mal über seine Mitglieder informieren, was sie schon alles für den Verein geleistet haben. Neben vielen anderen hat auch Werner Kühnle als Mitglied im „Stammtisch“ des Vereins zu vielen Dingen seinen privaten Beitrag geleistet. Zum Beispiel: Dachsanierung des Clubhauses; die Küche des Clubhauses auf den neuesten Stand gebracht; Glasbausteine durch neue Fenster ersetzt (durch Spenden der Alten Herren und des Stammtischs bezahlt); finanzielle Unterstützung der Jugend und anderer Mannschaften; Terrassensanierung durchgeführt, ebenfalls durch die vorgenannte Gruppe; Stadiontreppen vom Gras und Unrat befreit und vieles mehr.

In Kürze, nämlich am Mittwoch, 1. Juli, findet endlich die lange herbeigesehnte Sitzung des erweiterten Vorstands statt, innerhalb derer der Vorsitzende sich über die oben genannten Punkte informieren kann. Vielleicht erkennt er dann, welche ehrwürdigen Mitglieder, dazu zählt auch Werner Kühnle, der seit über 40 Jahren Vereinsmitglied ist, der FV 08 hat.

Warum findet die von drei Vereinsmitgliedern bereits am 5. Juni beantragte Sitzung aber erst am 1. Juli statt? Wurde der Termin bewusst so gelegt, weil am 30. Juni die Wechselfrist für aktive Spieler endet? Es gibt nämlich einige Spieler, die gerne auch in der kommenden Saison beim FV 08 spielen würden, allerdings nicht unter der Führung des derzeitigen Vorsitzenden. Und wenn die Spieler bis zum Ende der Frist nicht wissen, wohin die Reise geht, werden sie „sicherheitshalber“ einen Vereinswechsel vorziehen.

Einige Vorstandsmitglieder, sowohl aus dem geschäftsführenden als auch dem erweiterten Vorstand, haben bereits ihren Rücktritt erklärt (unter anderem der sportliche Leiter), weil eine geregelte Zusammenarbeit mit dem Vorsitzenden nicht möglich war und ist. Ein Nachfolger steht bereits Gewehr bei Fuß, allerdings nicht mit dem jetzigen Vorsitzenden. Wenn noch aktive Spieler ihre sportliche Tätigkeit beenden, wo wird sich der Verein dann in Kürze wiederfinden? Wird es nur noch Jugendliche geben, von den Bambini bis zur A-Jugend? Bleiben hierfür die Trainer an Bord? Stirbt der Seniorenbereich im Traditionsverein wie dem FV 08, immerhin 112 Jahre alt, dann aus?

Sehr geehrter Matthias Filbert, ich frage Sie ernsthaft, wollen Sie all dies verantworten? Warum treten Sie nicht einfach zurück, damit der Verein wieder in geordnete Bahnen gebracht werden kann und der FV 08 nicht mehr Stadtgespräch ist?“

Hans-Jürgen Rausch,

Hockenheim

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 27.06.2020