Ich erwiderte jedoch, dass in den Medien zu sehen war, dass diese traumatisierten Soldaten von den Eigenen in der Truppe als „Weicheier“ und „Memmen“ bezeichnet wurden. Antwort: Oh nein, sie habe so etwas nie gehört, das wäre ja auch mit dem Geist und der Kameradschaft der Truppe nicht vereinbar.

Die Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen war doch in den Nachrichten wegen rechtsradikaler oder gar faschistischer Tendenzen innerhalb der Bundeswehr zu sehen. Was denn ihre Meinung dazu sei, wollte ich wissen. Die Antwort war erschreckend. Nein, nein, das gibt es in der Bundeswehr nicht, alles sei nur von den Medien aufgebauscht worden, um ein schlechtes Bild herzustellen. Mein Einwand: Ja, aber Ursula von der Leyen gab doch dazu ein Interview, im Stützpunkt der deutsch-französischen Brigade in Illkirch, wo ein rechtsextremer Oberleutnant unter Verdacht festgenommen wurde. Antwort: Wie ich schon sagte, es sei nur von den Medien aufgebauscht, um ein schlechtes Bild darzustellen.

Meine Abschlussfrage war, wie sie denn zur allgemeinen Wehrpflicht stehe? Die Antwort war schon heftig. Ja man solle ihrer Meinung nach die Wehrpflicht wieder einführen, mit der Begründung, dass das „Material“, das zur Zeit nachkomme, noch sehr viel Arbeit erfordere und der Ausbildungsstand zu wünschen übrig lasse. Bei der allgemeinen Wehrpflicht sei die Auswahl der geeigneten Bewerber doch größer und viel besser.

Nach diesem Gespräch bin ich überzeugt, dass man sich doch sehr genau überlegen sollte, ob man seinem Nachwuchs eine Ausbildung in der Bundeswehr zum Vorschlag machen sollte – oder ob es nicht doch besser wäre, sich sonstwo einen Ausbildungsplatz zu suchen.

Werner Zieger, Schwetzingen

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 24.03.2018