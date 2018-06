Anzeige

Ich bin selbst stolzer und leidenschaftlicher Hundebesitzer und kann das Verhalten mancher „Kollegen“ absolut nicht nachvollziehen. Die Gemeinde Reilingen, nutzt die Einnahmen der Hundesteuer sinnvoll, in dem sie an mehreren Stellen des Ortsgebietes Ständer mit roten Fäkalien-Beuteln und Behälter zum Entsorgen aufgestellt hat.

Ist eine super Sache, wenn mal was daneben geht. Wenn ich mit meinem Hund rausgehe, dann habe ich immer einen Beutel in der Tasche, den ich dann bei Bedarf an dem Behälter Königsberger Ring/ Ecke Breslauer Straße entsorge. Seit gestern hängt aber an dem Schwingdeckel des Entsorgungsbehälters Hunde . . . – und das ist eine absolute Sauerei! Welcher normal denkende Mensch macht sowas?

Damit aber noch nicht genug. Ich gehe täglich mit meinem Hund in den Wald und am Eingang mit dem Schild Kapuzinerschlag, schräg gegenüber vom Kreisverkehr an der L 546, liegen mehrere dieser roten Fäkalien-Beutel einfach so herum. Selbst wenn man tiefer in den Wald hineingeht, dann liegen die da. Teilweise unbenutzt, manche aber auch benutzt und schön zugeknotet.