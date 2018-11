Armenische Familie widersetzt sich der Abschiebung. So hieß es in einem Artikel. Die Streife war gegen „vier Uhr morgens“ zu der Gemeinschaftsunterkunft gefahren, um die vierköpfige Familie zur Ausreise abzuholen. Die Kinder sind sechs und acht Jahre alt. Wir holen also wieder Kinder, die die Situation nicht verstehen, nachts aus ihren Betten. Die Mutter greift in ihrer Not zum Messer. Wie verzweifelt muss sie sein? Die Situation eskaliert, es wird Pfefferspray eingesetzt, die Frau benötigt medizinische Hilfe.

Können wir uns diese emotional hoch geladene Stimmung dort vorstellen? Auch für die Polizeibeamten, das sei nicht vergessen. Sie sind nur die Ausführenden von vorgegebenen Beschlüssen. Aber eben ist der 9. November, die Reichspogromnacht, vorbei. Mit all den Gedenkfeiern, die politischen Spitzen haben gesprochen, eindrucksvoll haben wir letzte Zeitzeugen gehört und die Zeitungen brachten lange Berichte, mit Bildern untermalt, die zeigen, wie Kinder mit aufgerissenen Augen, verstört an der Hand ihrer Mutter gehen.

Aber wir haben auch gelesen, dass Landespolitiker sich Gedanken machen, junge Männerhorden, teils mit Haftbefehl gesucht, dezentral aufs Umland zu verteilen, um Straftaten zu verhindern. Es kann nicht sein, dass wir Gedenkfeiern veranstalten, aber zeitgleich wieder Kinderseelen derart verletzen. Da ruft es nach Heinrich Heine und seiner Sehnsucht nach einem schöneren, einem besseren Deutschland, in dem alle ruhig schlafen können.

Gerd Hennemuth, Ketsch

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 24.11.2018