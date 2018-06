Völkisch-nationale Linke?

Anzeige

Dieser Tage schreibt in der linksliberalen „Zeit“ Chefredakteur Giovanni di Lorenzo in einem Leitartikel, dass vernünftige Politik nicht nur für eine bestimmte Partei gut wäre, sondern für das ganze Land. Eine Politik, die Zuwanderung schnell begrenzt und regelt, um das Recht auf Asyl für wirklich Verfolgte zu erhalten und die Bereitschaft, Kriegsflüchtlinge für eine gewisse Zeit aufzunehmen. Eines Tages sollte man sich auch auf ein Einwanderungsgesetz verständigen. Eine bemerkenswerte Abkehr von der bisherigen Linie des Blattes.

Die Politologin und Volkswirtin Dr. Sahra Wagenknecht, Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag, hat schon früher erkannt, dass die Migrationspolitik von Teilen der CDU, SPD, Grünen und ihrer Partei den Sozialstaat und die Gesellschaft spaltet und gefährdet. Ihre These: „Die Ambivalenz des Freiheitsbegriffs des Neoliberalismus globalisiert Märkte und animiert Menschen, überall hin zu wandern.“

Doch was meint „Freiheit“, wenn sie der Fuchs von den Bewohnern des heimatlichen Gänsestalls fordert? Offene Grenzen und Masseneinwanderung setzen Arbeitsmärkte unter Druck, verschärfen die Wohnverhältnisse und sprengen langfristig die Sozialsysteme. Den pauschal so genannten „Flüchtling“ gibt es eben zweimal. Er ist einmal der vor Krieg und Gefahr Fliehende, und er ist der nach einem besseren Leben suchende Arbeitsmigrant. Er ist der Schutzbedürftige und er ist der Konkurrent um die knappen Wohlstandsanteile am unteren Ende der Gesellschaft. Er ist der Arme, den es zu beherbergen gilt und er ist der Fremde, dessen andersartiges Verhalten zu Verunsicherung und Kriminalität führen kann.“