Anfang Mai dieses Jahres hatten Richter des Kölner Landesgerichts die religiös motivierte Beschneidung eines minderjährigen Jungen als rechtswidrige Körperverletzung bewertet. Das Urteil hatte bei Muslimen und Juden Empörung und Proteste ausgelöst.

In dieser Frage kollidieren die Artikel 2 und 4 des Grundgesetzes (GG) miteinander. Nach Artikel 2, Absatz 2 GG hat jeder das Recht auf körperliche Unversehrtheit; der Artikel 4 GG behandelt die Glaubens- und Gewissensfreiheit, die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet. Zu beachten ist aber auch der Artikel 6 des Grundgesetzes. Hiernach sind Pflege und Erziehung der Kinder das natürliche Recht der Eltern, ja sogar ihre Pflicht.

Das Bundeskabinett hat nun Anfang Oktober 2012 in einem Gesetzentwurf der Religionsfreiheit Vorrang eingeräumt und unter bestimmten Voraussetzungen Straffreiheit vorgesehen: der Eingriff muss nach den Regeln der ärztlichen Kunst durchgeführt werden; die Abtrennung der Penisvorhaut darf in den ersten sechs Lebensmonaten des Kindes auch von besonders ausgebildeten Vertretern der Religionsgemeinschaft vorgenommen werden. In der Schwetzinger Zeitung vom 8. September ist ein Leserbrief mit der Überschrift: "Worauf basiert die Beschneidung eigentlich?" veröffentlicht worden. Die Verfasserin dieses Beitrags, Dora Weimer, nimmt Bezug auf die ersten fünf Bücher Moses, die etwa 3 500 Jahre alt sind. Hiernach habe Gott etwa 500 Jahre vorher mit dem Stammvater Abraham folgenden Bund geschlossen: "Alle Männer unter euch sollen an der Vorhaut ihres Gliedes beschnitten werden und zwar am achten Tag nach der Geburt; wer sich nicht beschneiden lässt, muss aus dem Volk Israel ausgeschlossen werden."