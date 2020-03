Von der Herausforderung ein Kilo Mehl zu kaufen

Wir schreiben das Jahr 2020. Es ist der 7. März, ein Samstag um 14.30 Uhr. Zeit, um ein Kilo Mehl zu kaufen für das Backen eines Birnenkuchens. Leider Fehlanzeige. Penny, Lidl, Edeka, Netto und Rewe sind in Alt- und Neulußheim ausverkauft.

Hamsterkäufe – das musste ich mir da sagen lassen. In meiner Backnot fuhr ich nach Kirrlach. Hurra, ich habe ein Kilo Mehl ergattert. Tausend Dank an Lidl. Es ist inzwischen 16.45 Uhr. Interessenhalber schaute ich auf das Verfallsdatum der Tüte Mehl: Der 14. Juni 2021. Wer hortet, backt und kocht denn da mit so viel Mehl? Bei Nachfragen im Kreise der Verwandten, Freunde und Bekannten: Keiner hortet zu Hause.

Trotz allem sind aber die Regale leer. Mir wurde von Toilettenpapier berichtet – auch das gebe es nicht mehr in den Geschäften. Bei einem Besuch in meinem Keller fielen mir die Tapetenreste auf. Normalerweise Altpapier, aber man weiß ja nie. Gut, dass mein Rucksackurlaub nach Brasilien und Argentinien bald beginnt. Hoffentlich nimmt mich da irgendein Fluggerät am Frankfurter Flughafen dann auch mit.

Oder ich muss auf der Anzeigentafel lesen: Ausfall wegen Corona. Das Gute: Der Soli wird höchstwahrscheinlich abgeschafft. Dank Panikmache und Hamsterkäufen haben die Supermärkte ein dickes Umsatzplus zwischen 30 und 40 Prozent zu verzeichnen. Aber niemand war’s.

Ach so – für die Hamsterkäufer: Alle großen Discounter machen auch Lieferservice nach Hause. Ein besonderer Tipp: Sicher Satt AG, von dort gibt’s Notvorratpakete in Classic, Familienangebot, Notvorrat glutenfrei und Extra. Ich habe gelernt: Mehl ist auch durch Bananen zu ersetzen und die gab’s überall in Mengen, sind ja nicht haltbar.

Renate Schopf, Neulußheim

