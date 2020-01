Von der Jurte bis zur Sternenexplosion

Mannheim.Schade eigentlich, dass die Premiere der neuen Holiday on Ice-Show „Supernova“ in der SAP Arena nicht ausverkauft war. Denn die rund 30 Top-Eisläufer hätten eine größere Kulisse verdient gehabt, denn Show, Licht, Feuerwerk und vor allem die künstlerische und eisläuferische Leistung waren top.

„Supernova“ ist eine Hommage an die eisige Polarwelt sowie das Universum mit all seinen Sternen, die mit berauschenden Bühnenbildern, innovativer Technik und atemberaubenden Choreografien zelebriert werden. Los geht’s recht träumerisch vor einer Jurte in der Mongolei, romantisch tanzt das Pärchen und zeigt erste Hebefiguren, dann wird’s voll auf der Eisfläche, mit nur einer ganz flachen Barriere ringsum, die der Pyrotechnik und den Lichteffekten dient und die freie Sicht erlaubt. Die ganze junge Eislauftruppe lässt die Jurte tanzen und macht auf Discofeeling. Die Eiskunstläufer performen gleichzeitig auf und über dem Eis bis hin zu Luftartistik mit „Flying Elements“ über den Köpfen des Publikums hinweg. Dabei entführt die Show die Gäste in zwei völlig unterschiedliche Welten und überrascht mit spektakulären neuen Show-Elementen.

Der Weg in den Himmel

In einer wunderbaren Winterlandschaft verlieren und finden sich Paare oder rocken zwei Jungs in Lederklamotten rasant übers Eis. Später wird ein Schneesturm die Protagonisten hinein in den Kosmos tragen, wo eine einzigartige Reise zu den wahrhaft überwältigenden Orten der Galaxie beginnt. Zuletzt gelangen sie – durch eine farbenprächtige, galaktische Explosion – eben eine „Supernova“ – wieder zurück auf die Erde und feiern ein farbenfrohes Finale.

„Das Publikum wird durch eine unglaublich magische Projektion der Aurora Borealis in den Bann gezogen. Wir schöpfen alle Dimensionen der Eisbühne vollends aus, Eiskunstläufer performen gleichzeitig auf dem Eis und fliegen darüber“, verrät Regisseur Robin Cousins über seine Reise zu den Sternen.

So richtig süß war auch die Nachwuchsinitiative der Holiday on Ice Akademie, für die sich junge Talente bewerben können, um vor tausenden Besuchern mit einer eigenen Performance aufzutreten. Bruno Massot und Aljona Savchenko wählten als Schirmherren der Akademie selbst die Eiskunstläufer aus. In Mannheim war das Shirley Luana Scheffler. Ihre Showpremiere vor großem Publikum hat die siebenjährige ganz kess mit dem Po wackelnd begonnen, zeigte einige schöne Sprünge, stockte dann kurz und schüttelte ihr süßes Köpfchen, um dann doch nochmals durchzustarten und sich ihren Applaus abzuholen. „Letztes Jahr habe ich die Show in Mannheim besucht und war total fasziniert. Als ich mitbekommen habe, dass Holiday on Ice Nachwuchstalente sucht, habe ich mich gleich beworben“, erklärte Shirley, die seit sie vier Jahre alt ist Eiskunstlauf trainiert, vor ihrem Auftritt.

Zwei Showteile – dazwischen wird das Eis erneuert – machen die Vorstellung zu einem schönen Erlebnis. Gut sind vor allem die Plätze auf der schmalen Arena-Seite, denn die 3D-LED-Wand steht gegenüber und bildet so einen tollen Background für die Vorstellung der Eisläufer aus aller Welt. Mit individuell bespielbaren Cubes, einer beweglichen Plattform für Special Acts, wie das wunderbare Paar, das Vertikalakrobatik vom Feinsten serviert und verträumten fliegenden Elementen bis hin zu den Skatern aus dem Weltraum, die auch auf dem Rücken rutschend eine gute Figur machen, stimmt an diesem Tag fast alles. Und dass bei dem Schwierigkeitsgrad ab und an mal ins Eis gegriffen werden muss, wird vom Publikum nicht so eng gesehen und mit Trostapplaus vergütet.

Die Vorstellungen von Holiday on Ice sind schon immer ein Fundus perfekt designter Kostüme. Seien es die verspielten nordischen und ostasiatisch anmutenden Kostüme zu Beginn, die wunderbar farbigen Partyoutfits zum Schluss oder die kalt und statisch wirkenden Ganzkörperanzüge aus dem kalten Weltraum – groß inszeniert und verspielt wirkt alles, war Stardesigner Stefano Canulli (unter anderem bekannt durch seine Designs für den Friedrichstadtpalast, Cirque du Soleil, Valentino und Thierry Mugler) bei „Supernova“ aufs Eis zaubert.

Am Wochenende gibt’s fünf Shows

Das Publikum aus unserer Region hat am Wochenende noch mehrere Chancen die Show zu sehen, die auch gut für Kinder geeignet ist. Am Samstag, 1. Februar, wird um 13, 16.30 und 20 Uhr gespielt, am Sonntag, 2. Februar, nur um 13 und 16.30 Uhr. Tickets sind ab 24,90 Euro erhältlich, Kinder zahlen ab 19,90 Euro (plus Gebühren) bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und an der Tageskasse.

