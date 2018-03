Anzeige

Unter dem Titel „Neue Köpfe braucht das Land“ habe ich am 24. Februar in dieser Zeitung einen Leserbrief über die neuen Köpfe in der Politik geschrieben. Nun haben wir neue Köpfe in Person von Herrn Spahn und Herrn Scholz in der Bundesregierung. Jens Spahn als Gesundheitsminister und Olaf Scholz als Finanzminister. Wie diese beiden denken, haben sie in der Vergangenheit bewiesen.

Spahn war von 2006 bis 2010 über eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts an einer Lobbyagentur für Pharmaklienten namens „Politas“ beteiligt, während er gleichzeitig Mitglied im Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages war. Seine Abgeordnetentätigkeit und seine Arbeit als Gesundheitspolitiker in Verbindung mit seinen bezahlten Nebentätigkeiten für die Pharmaindustrie wurden in diesem Rahmen als „interessantes Geschäftsmodell“ bezeichnet, und es wurde ihm ein möglicher finanzieller Interessenkonflikt vorgeworfen.

Haben diese Vorwürfe einer Lobbyarbeit als Abgeordneter und gleichzeitiges Mitglied im Gesundheitsausschuss des Bundestages Jens Spahn zum Umdenken veranlasst. Nein, weit gefehlt. Finanzminister Wolfgang Schäuble machte ihn zum Staatssekretär. Und was macht nun Herr Spahn? Unter dem Vorsitz von Spahn gründete das Bundesfinanzministerium im Jahr 2017 den sogenannten „FinTechRat“. Dieser berät das Ministerium zu Fragen der digitalen Finanztechnologie. Spahn will „Deutschland als FinTech-Hub Nr. 1“ in der EU etablieren.