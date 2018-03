Anzeige

Zeit für soziale Gerechtigkeit – unter diesem Motto steht das Parteiprogramm der SPD. Ich habe bisher gedacht, dass das Mehrklassenwahlrecht seit 1918 abgeschafft sei. Nun hat man es aber wieder als Zweiklassenwahlrecht aufleben lassen. 9,539 Millionen Menschen haben die SPD gewählt. Ich nehme doch stark an, dass diese Wähler wollten, dass die SPD mitregiert und so viel wie möglich aus ihrem Programm umsetzen kann. Nach der Wahl hat man versucht, uns die Wahlschlappe so zu verkaufen, dass die Wähler wollten, dass die SPD in die Opposition geht.

Was für ein Unsinn! Wer wählt schon eine Partei mit dem Wunsch, dass sie nicht regiert (oder zumindest mitregiert) und damit keines ihrer Ziele verwirklichen oder zumindest in Ansätzen durchsetzen kann? Wenn ich das will, brauche ich einfach nicht zur Wahl zu gehen. Außerdem hätte man das vor der Wahl sagen müssen. Das Ergebnis wäre eine Katastrophe für die Partei geworden.

Doch weiter mit der Gerechtigkeit: Wie kann nun eine Minderheit von nicht einmal 4,9 Prozent aller SPD-Wähler darüber bestimmen, wie die nächste Regierung aussieht? Sind die Stimmen der SPD-Mitglieder 20 mal mehr wert, als die Stimmen der übrigen SPD-Wähler? Ab einem Betrag von 2,50 Euro pro Monat hat man sich dieses Recht erkaufen können! Wenn diese Abstimmung knapp ausgeht, haben gerade mal 2,5 Prozent aller SPD-Wähler entschieden,wie die neue Bundesregierung aussieht. Wo bleibt die Gerechtigkeit?