Durch meinen Bekanntenkreis in Niederbayern erhielt ich diese für mich kabarettistische Meisterleistung von Stefan Wählt, einem Einzelkämpfer, der schlitzohrig in den kleinen Bauerntheater der Region Rottal auftritt. Er vergleicht uns Menschen mit anderen Spezies in Deutschlands, spricht über Parteiengezänk, Parlaments- und langweiliges Talkshow-Geschwafel als gefestigte Demokratie im Wulst des Massenparlaments in Berlin.

Der Titel lautet „Wähltbewegendes – ein lustiger Haufen“:

„Jetzt mal rein unter uns Lebewesen betrachtet – da dürften wir Homosapiens inmitten der übrigen Sortenvielfalt des bunten Schöpfungssortiments seiner Allmächtigkeit wohl zum drolligsten zählen, was er je aus seinen Lehmklümpchen zu basteln imstande war.