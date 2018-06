Warum hat ein Geberland keinen Einfluss?

Anzeige

Fünfunddreißig Jahre Hungermarsch – eine gute Sache. Menschen spenden für ein bestimmtes Projekt und können sicher sein, dass das Geld für dasselbe verwendet wird – ein gutes Gefühl. Dem entgegen steht die Entwicklungshilfe der Geberländer, von der ich lange Zeit annahm, dass sie in gleicher Weise angewandt wird.

Leider kommt von diesem Geld nichts bei den Bedürftigen an, es versickert in dunklen Kanälen oder in den Schatullen der dort politisch Verantwortlichen. Warum ein Geberland keinen Einfluss auf die Verwendung dieser Gelder nehmen kann, entzieht sich meiner Kenntnis. Die Not in den so genannten Dritte- Welt-Ländern ist groß, der Gegensatz von bitterer Armut und extremem Reichtum krass. Die eigentlich für ihr Volk Verantwortlichen in den entsprechenden Ländern scheint dies nicht zu stören, obwohl sie das Elend vor Augen haben. Die Flüchtlinge, die vor dieser Not fliehen und es bis nach Europa und Deutschland schaffen, sind teils unter großem Druck.

Von dem Geld, das sie hier erhalten, schicken sie einen Teil an ihre Familien. Die Summe dieser Gelder übersteigt bereits die der offiziellen Entwicklungshilfe. Die Erwartung der zurückgebliebenen Familien an ihre geflüchteten Angehörigen – meistens Söhne – ist hoch. Von ihrer Regierung erwarten sie schon nichts mehr.