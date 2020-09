Warum heißt der Reichstag Reichstag?

Warum heißt das Gebäude in Berlin Reichstag, warum nicht Bundestag wie in Bonn? In welchem Reich leben wir? In dem der Reichsbürger (von 1937) und ihrer Kumpane? Die Antwort auf diese Fragen wäre wichtiger als der Streit um Wörter wie „Zigeunerschnitzel“, „Sarotti-Mohr“ oder „Neger“. Wir sind (laut Kanzlerin Merkel) ein reiches Land – leben wir deswegen in einem Reich – dem dritten oder vierten?

Der Reichstag hieß auch in der Weimarer Republik Reichstag (siehe Reichstagsbrand). Er heißt wieder so seit der Wiedervereinigung. Ist das „Vergangenheitsbewältigung“? (Theodor Heuss)

Peter Mähn, Schwetzingen

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 05.09.2020