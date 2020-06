Warum werfen viele hin?

Zum Artikel „Filbert: Nie das Gespräch gesucht“ vom 3. Juni wird uns geschrieben: Zur Antwort auf den Leserbrief vom 30. Mai hat sich der Hockenheimer Vereinsvorsitzende Matthias Filbert zwei Punkte „herausgepickt“!

Der erste Punkt: Der Platzwart war angeblich tätig. Wie der Platzwart nach Terrassenöffnung den fragenden Mitgliedern mitteilte, war er zwei Monate von seinen Tätigkeiten freigestellt, damit sein Gehalt eingespart werden konnte. Das im Artikel gezeigte Bild kann unmöglich vom 1. oder 2. Juni stammen, obwohl am Pfingstmontag Mäharbeiten durchgeführt wurden. (Anmerkung der Redaktion: Das Foto hat der HTZ-Fotograf Norbert Lenhardt am Dienstag, 2. Juni, gemacht). Dass die Wirtin nach Corona weitermachen will und ihre Kündigung nur vorsorglich war, wurde Filbert vom damals für die Clubhausorganisation zuständigen Vorstandsmitglied Hans Haas per Mail vom 2. April – die allen erweiterten Vorstandsmitgliedern vorliegt – mitgeteilt.

Der wichtigste Punkt, warum nach einer neunmonatigen Amtszeit von Matthias Filbert als Vorsitzendem vier bewährte, aktiv arbeitende, geschäftsführende Vorstände ihr Amt hingeworfen haben, erscheint keinen Kommentar wert zu sein. Wissen muss man, dass seitdem der geschäftsführende Vorstand aus Matthias Filbert, seiner Ehefrau Alexandra Schrank und Thorsten Wagner besteht.

Was war also falsch am Leserbrief?

Hans Brandenburger, Hockenh.

