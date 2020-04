Was Corona aus uns macht

Zum Artikel „Vorurteile gegen Ältere kritisiert“vom 20. April wird uns geschrieben: Es ist tatsächlich erschreckend, was dieses Virus aus unserer Gesellschaft gemacht hat. Ältere Menschen sind in die Sparte „lästig und unbrauchbar“ gerutscht und das bewirkt, dass sich die ältere Generation ins Abseits geschoben fühlt. Das hat natürlich erhebliche psychische Schäden zur Folge. Man kommt sich vor, als wäre man ein unmündiges Kind, das in jeglicher Hinsicht Verhaltensmaßregeln nötig hat und in Sachen Selbstentscheidung meistens nicht zum Zuge kommt. Natürlich sind wir „Alten“ dankbar für eine Hilfestellung der Jungen, aber es sollte nicht in eine schulmeisterliche Bevormundung ausarten.

Dass ältere Menschen gesundheitlich im Nachteil sind, ist nun mal aufgrund des längeren Gebrauchs des Körpers logisch. Man sollte aber auch einkalkulieren, dass Jüngere nervlich stärker belastet sind als wir Alten, und dass sich das später dann auch bemerkbar machen kann.

Hoffen wir, dass wir gegenseitig Verständnis aufbringen und für beide Teile ein akzeptables Miteinander erreicht werden kann.

Gisela Stratthaus, Oftersheim

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 25.04.2020