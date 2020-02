Was für eine Frechheit

Die Grünen feilen zwar an ihrem Grundsatzprogramm und im Mittelpunkt ihrer Politik soll der Mensch mit seiner Würde und seiner Freiheit stehen, sagte deren Bundesvorsitzende Annalena Baerbock, die extra für diese Aussage angereist war.

Aber welche Würde und Freiheit hat Annalena Baerbock eigentlich gemeint?

Die Grünen selbst wollen doch allen Bürgern vorschreiben, was sie zu tun und zu lassen haben und wissen doch immer alles besser . Soll das dann die Würde und die Freiheit der Menschen sein.

Dass diese Frau sich nicht schämt, so etwas in den Raum zu stellen. Aber was kann man da schon erwarten.

Rita Ries, Altlußheim

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 08.02.2020