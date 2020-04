Was hat Corona mit Ostern zu tun?

Christ, der Retter, ist da – gehört das nicht zu einem Weihnachtslied? Dies sangen wir vor 109 Tagen! Und – was hat dies jetzt mit Ostern zu tun? Oder mit Corona? Mal sehen.

In diesen Tagen wird in Israel das Passahfest gefeiert. Sie gedenken dem Auszug aus Ägypten vor dreieinhalb Jahrtausenden. Gott hat sie durch viele Wunder aus der Sklaverei befreit und ins damalige Land Kanaan geführt, das er ihnen zum „ewigen Erbbesitz“ gab.

Heute leben die Juden wieder dort. Durch das Blut eines fehlerlosen Lammes, das sie an ihre Türpfosten streichen mussten, wurden ihre Erstgeborenen vom „Todesengel“ verschont, der als Gericht Gottes durch Ägypten ging. Daraufhin konnten sie ausziehen. Gottes Weisung an Mose war, dass sie dieses Passahfest, das Fest des „schonenden Vorübergehens“, jährlich feiern sollten! Und dies taten die Juden, auch in der weltweiten Zerstreuung!

Vor 2000 Jahren, 32 nach Christus, bekam dieses Fest eine andere, tiefe Bedeutung: Genau an diesem Passahtag vergoss das „reine Lamm Gottes“, nämlich Jesus Christus sein Blut, als er durch die Hand der Römer gekreuzigt wurde. Es war Gottes Vorsehung: Jesus musste an Passah sterben, um durch sein stellvertretendes Leiden und Sterben ein für alle Mal die Sünde auszulöschen für jeden, der es im Glauben an-nimmt. Wir sind durch die Sünde infiziert – von Geburt an. Durch dieses „Sündengift“ sind wir dem „ewigen Tod“ ausgeliefert, das heißt, ewig von unserem Schöpfer getrennt – im Feuersee, wie es die Bibel nennt.

Denken wir hier nicht auch an Corona? Wer angesteckt wird, könnte ohne Behandlung im Normalfall sterben. Wissenschaftler aus der ganzen Welt – Israel mit an vorderster Stelle – arbeiten an einem Impfstoff, einem „Gegengift“, das dieses Corona unschädlich machen kann. Bis dahin müssen wir uns schützen – so gut es geht. Je schneller die Hilfe kommt, umso besser für uns. Ja, wir warten darauf, solch einen Schutz für uns bekommen zu können.

Aber warum ist es dem heutigen Menschen so egal, wenn das „Gift der Sünde“ in seinen Adern fließt, das ihn nach dem Tod ins ewige Verderben bringt? Denn – für diese Ansteckung wurde das Gegenmittel schon gefunden: Durch das Blut des Sohnes Gottes werden wir unschädlich für den zweiten Tod gemacht: Jesus Christus überwand den Tod, er bringt das Leben – ewiges Leben – für jeden, der seine Rettung annimmt.

Ist es nicht Torheit, bei einer Ansteckung mit Corona die ärztliche Hilfe abzuweisen und lieber sterben zu wollen? Doch – im Blick auf die in uns wohnende Sünde tut dies der Mensch. Wir lehnen den Retter ab, der unser sündiges Wesen immer wieder unschädlich machen will: Dafür gab Jesus sein Leben. Stellvertretend nahm er die Strafe unsrer Rebellion gegen Gott auf sich und trug sie ans Kreuz. Er will, dass jeder einmal in Ewigkeit bei ihm in völliger Freude leben kann. Jesus sagte: „Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt.“ Dies ist doch das Fundament, worauf unser Glaube aufbaut. Daher nennen wir uns ja auch Christen. Möchten wir diese Rettung neu annehmen!

Heute wird ja durchgängig gelehrt, dass alles der Zufall in Jahrmillionen zuwege brachte: Der Zufall benutzt in der Entwicklung die Selektion. Der Starke überlebt, das Schwache stirbt. So hat sich also alles langsam hochentwickelt. Dr. Roger Liebi hält dagegen: „Die heutige weltweite Epidemie mit Corona zeigt das Gegenteil: Der Mensch hat eine Ethik in sich – vom Schöpfer gegeben. Er hilft dem Schwachen, dem Angesteckten. Er setzt alles in Bewegung, um ein Gegenmittel zu finden. Er tut alles, damit die Betroffenen Hilfe erfahren – auch geldlich. Eigentlich sollte der aufgeklärte Mensch dies doch dem Zufall überlassen: Der Schwächere wird angesteckt und stirbt, der Starke überlebt und entwickelt sich weiter. Glauben wir das denn?

Christ, der Retter, ist da! Frohe Ostern!

Dora Weimer, Hockenheim

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 11.04.2020