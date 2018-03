Anzeige

Der Gott der Bibel ist von Grund auf anders. Er ist ein Gott der Liebe, der zur Rettung der Menschen in Jesus zur Erde kam. Viele Kirchen verbrüdern sich zwar immer mehr mit diesem zunehmenden anderen Glauben in unsrem Europa. Ein Sprichwort heißt ja: "Jeder ist seines Glückes Schmied". Ja, jeder darf glauben, was er möchte. Aber als Christen haben wir von Gott den Auftrag, weiterzusagen, dass es nur einen Weg zum Himmel gibt - über Jesus Christus. Hier ist die Bibel wirklich "intolerant", weil sie sagt, dass es nur durch Gottes Sohn diesen Zugang gibt. Alle anderen Wege haben Menschen erfunden. Es gibt nur einen Gott: den Gott der Bibel. In diesem Punkt lehne ich mich also nicht an den Islam an, der weltweit mit Gewalt und Schwert Länder für seine Religion und Herrschaft erobert, sondern an das Wort Gottes, das schon längst da war, bevor der Islam entstanden ist.

Betreff Fußballweltmeisterschaft: Dass ich im Sommer die Fußballfans angegriffen hätte, da weiß der Leserbriefschreiber mehr als ich: Ich habe mich nämlich selbst mitgefreut über "unseren" Sieg. Was ich damals betreffs des aktuellen Terrors anmerkte, sollte man nicht ein halbes Jahr später aus dem Zusammenhang reißen. Ansonsten bin ich dankbar, dass wir noch in einem freien Land leben, in dem man seine Meinung noch (relativ) frei äußern darf und auch eine hiesige Redaktion hat, die Leserbriefe übernimmt, die nicht immer den Anspruch eventuell anderer Mehrheiten widerspiegeln.

Dora Weimer, Hockenheim

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 24.01.2015