Was kommt nach Merkel?

Ich habe mir die Frage gestellt, ob ich wieder einen Leserbrief zu dem Fiasko der deutschen Flüchtlingspolitik schreiben soll, das die Kanzlerin Angela Merkel mit ihrem „Wir schaffen das“ verursacht hat. Wie steht eigentlich die CDU dazu und erst recht ihre Wähler ? Die Kanzlerin hat sich, die deutschen Bürger und die Flüchtlinge betrogen. Sie gewinnt damit nicht an Größe, sie liefert einen Beweis ihrer Sturheit und ihrer hochmütigen Machtversessenheit. Ihr Weg führte von ihrem Alleingang des Sommers 2015 bis jetzt durch die nachträgliche Inanspruchnahme ihrer europäischen Kollegen und nach deren Absage, schon als Bittstellerin zu dem Kniefall vor Erdogan. Ihre Rundfahrt der letzten Tage beweist ihre Ohnmacht.

In Europa wurden Italien und Griechenland am stärksten betroffen, denn gemäß des Dublin-Abkommens wurden sie die Wächter vor den Toren Deutschlands, Großbritanniens und Frankreichs. Schön wäre es gewesen, wenn die Visionen des französischen Partners Macron mit der Realität im eigenen Land kompatibel gewesen wären. Schöne Parolen ersetzen nicht die tatsächliche Beherrschung des Zustroms an Flüchtlingen zwischen Nizza und Calais und deren Integration. Schon Generationen von Algeriern, Marokkanern und Tunesiern in den Vororten der französischen Großstädten warten darauf, wie ebenbürtige Bürger des Landes behandelt zu werden. Ihre offizielle Einbürgerung reicht nicht aus. Ihre Hautfarbe genügt, um sie verdächtig zu machen und sie in Gettos zu verbannen.

Und wie ist es mit den neuen Migranten? Sie kommen aus Afrika, vom Balkan, aus dem Nahen Osten. Sie fliehen vor Krieg, Verfolgung, Dürre, Klimakatastrophen jeder Art und Aussichtslosigkeit. Lassen sich ihre Probleme nur mit Geld lösen? Das Musterland Deutschland, der Außenhandelsmeister exportiert zwar Waffen an die kriegsbrünstigen Herkunftsländer der Migranten, aber jetzt ist es unerwartet bereit, reichlich Geld zu verteilen (in was für Kanäle?), damit die Bevölkerung vor Ort bleibt oder in ebenso betroffenen Anrainergebieten Asyl findet.