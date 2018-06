Anzeige

Der zweite Punkt: Innenpolitik. In Deutschland sind etwa 500, teils konvertierte Islamisten über die Türkei nach Syrien gezogen, um dort ihren Heiligen Krieg zu führen. Was treibt junge Menschen dazu? Neueste Studien zeigen, dass diese Jugendliche nie in unserer Gesellschaft angekommen sind oder integriert wurden. Zum einen ist es die Perspektivlosigkeit, die sie antreibt. Zum anderen die nicht gewährten Chancen in unserer Gesellschaft, etwa wenn man heute Ali oder Aysche heißt oder im falschen Stadtviertel wohnt, ist die Aussicht auf einen Ausbildungsplatz gleich Null, egal, welche Noten man hat. Dazu kommt noch, dass integrative Projekte wie in Jugendzentren, in denen geschulte Streetworker gearbeitet haben, geschlossen wurden, da angeblich das Geld zur Unterstützung gefehlt hat. Salafisten und Hassprediger sind in die Lücke gesprungen, haben sich um die Leute gekümmert und nebenbei ihre Ideologie herangetragen, die auf fruchtbaren Boden gefallen ist.

Deutschland hingegen trägt seine "Schwarze Null" wie eine Monstrans in einer Prozession vor sich her und alle klatschen absurden Beifall. Genauso sehen denn unsere Kommunen und Landeshaushalte auch aus. Leere Kassen, wohin man schaut. Theater, Schwimmbäder, Proberäume für Musik, Jugendzentren und andere soziale Einrichtungen werden brutal kaputtgespart. Dann ist natürlich kein Cent mehr für erfolgreiche Integration vorhanden. So züchten wir IS-Kämpfer statt jungen Menschen zu helfen, auf den richtigen Weg zu kommen.

Mein Fazit lautet: Zum Teufel mit der "Schwarzen Null" und mit der Schuldenbremse. Fangen wir endlich wieder an, an unserer inneren Sicherheit und Integration zu arbeiten, Missstände aufzuarbeiten und Jugendlichen eine Perspektive zu geben, so dass jeder anerkannt wird als Mensch. Ja, das alles kostet Arbeit und Geld, aber das sollte uns unsere Gesellschaft wert sein!

Und: Es muss endlich ein Ende mit Waffenlieferungen sein. Wer Waffen in alle Welt liefert, wird unweigerlich Flüchtlinge aus aller Welt ernten und zudem haben Waffen noch niemals Frieden geschaffen. Ich appelliere an alle, die in Frieden und Sicherheit leben wollen, beginnen wir wieder mit einer sozialen, gerechten und integrativen Politik und zeigen der lobbyverseuchten Berliner Marionetten-Regierung, wie man es besser machen kann. In diesem Sinne noch ein schönes Wochenende.

Werner Zieger, Schwetzingen

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 24.01.2015