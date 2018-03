Anzeige

Ein Leserbriefschreiber aus Hockenheim wundert sich hier immer wieder über neue Energietechnologien – um sie dann zu verdammen, weil ihm daran angebliche Nachteile aufgefallen sind, die Anderen anscheinend bisher verborgen geblieben sind. So setzt er sich in seinem Schreiben vom Februar mit Brennstoffzellenanlagen für Privathäuser auseinander, das sind Anlagen, die aus Erdgas gleichzeitig Strom und Wärme erzeugen.

Das klingt eigentlich gut, aber der Kritiker kommt zu dem Schluss, dass alle diese Brennstoffzellen doch letztlich mit Wasserstoff liefen, auch wenn Erdgas als eigentlicher Brennstoff eingesetzt werde. Das ist zwar für Fachleute wenig überraschend, aber er hält das aus irgendeinem Grund für schlecht. Ebenso prangert er die angeblich geringe Lebensdauer und die hohen Kosten an.

Dass das Erdgas in einem (von ihm offenbar noch nicht ganz durchschauten) vorgeschalteten Reformierungsprozess mit simplem Leitungswasser umgesetzt wird und dabei die doppelte Menge am Brennstoff Wasserstoff erzeugt wird als die, die im Erdgas selbst enthalten ist, darauf mag er entweder nicht eingehen oder er hat es nicht verstanden. Ebenso nicht, dass in Japan derzeit schon Zehntausende dieser Anlagen in Haushalten laufen und die jährliche Zuwachsrate 40 Prozent beträgt. Offenbar haben die Japaner andere Erfahrungen gemacht und der Leserbriefautor müsste hier dazulernen.