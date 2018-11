Wenn Radler einfach nicht hören wollen

Zum Leserbrief „Schöne neue Welt“ von Herrn Rösch wird uns geschrieben: Sie haben doch nicht im Ernst geglaubt, dass man aufgrund der neu erstellten Fahrbahn für Radler in Schwetzingen diese auch nutzt? Ich wohne in Oftersheim und hier herrscht das gleiche Chaos auf Straßen und Gehwegen.

Sie können als Fußgänger kaum noch auf die Gehwege ohne Angst, dass man sie plötzlich durch Überholen zur Seite drängt oder überholt und dann noch stürmisch klingelt, weil sie als Fußgänger nicht schnell genug zur Seite springen. Wenn sie darauf hinweisen, dass Erwachsene mit dem Fahrrad auf die Straße ge-hören, bekommen sie Antworten, die ich hier lieber nicht zitieren möchte und es wird einfach weitergefahren. Ich habe Migranten angesprochen, die den gleichen Fahrstil angenommen haben, wie sie ihn hier dargeboten bekommen und wurde gefragt, warum die deutschen Erwachsenen so fahren dürfen.

Es war mir furchtbar peinlich, weil ich nicht wusste, was ich darauf antworten sollte, habe aber dann versucht, das undisziplinierte Verhalten unserer Landsleute zu kritisieren und zu erklären, wie gefährlich diese disziplinlose Ungehörigkeit ist – übrigens für die Radler wie auch für die Fußgänger.

Man hatte volles Einsehen und ich bat darum, doch die Sachlage ihren Landsleuten weiterzugeben, was tatsächlich zu einer Minderung des Radverkehrs in jeglicher Weise auf den Gehwegen (Deutsche ausgenommen) führte. Lassen Sie mich aber auch noch zum Schlusssatz was sagen: Werden Sie nicht auch noch solch ein Verkehrsrüpel wie diese Menschen, die nur sich auf dieser Welt sehen und sich nicht an Gebote halten. Man sieht doch, was tagtäglich passiert auf unserer einstmals schönen Welt und glücklich sind diejenigen, die sich stetig fehlverhalten, garantiert nicht. Was nützt es?

Gisela Stratthaus, Oftersheim

