Anzeige

Was mich immer wieder erstaunt ist die Tatsache, dass es sehr viele Machtgierige gibt, die in ihren Reden das Wort Demokratie in den Mund nehmen. Wer lesen kann, gewohnt ist, selbstständig zu denken und eine eigene Meinung hat, ist mal wieder klar im Vorteil, welche Politiker ich meine. Es gibt leider viel zu viele Weltpolitiker und Diktatoren, die das Wort Demokratie zu leichtfertig rausposaunen. Haben sie in der Grundschule nicht aufgepasst oder wurde es ihnen nie erklärt?

Demokratie heißt übersetzt: Die Herrschaft geht vom Volke aus und nicht von einer Einzelperson, sonst wäre es ja wiederum eine Diktatur, oder? Auch bin ich erstaunt zu lesen, zu sehen und zu hören, dass im 21. Jahrhundert noch Menschen zu einer Wahl gehen, um demokratisch eine Diktatur zu wählen, klingt zwar unlogisch, ist aber so.

Zum Glück haben wir hier eine geschriebene Verfassung, auch Grundgesetz genannt, und darin steht unter anderem, dass jeder Bürger (auch Politiker) nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten dem Staat gegenüber zu erfüllen hat: „Denn der Staat sind wir.“ Eine Demokratie gibt es nicht zu kaufen, daran muss man arbeiten, sie respektieren und auch akzeptieren. Zum Glück lebe ich hier in einem Land, in dem ich ungestraft und unzensiert meine Meinung sagen und schreiben darf, ohne Angst haben zu müssen, in den Knast zu kommen. Aber es gibt auf der gesamten Welt etliche sogenannte „Schein-Demokratien“, die ihre unangenehmen, intellektuellen, kritisierenden Denker, Journalisten, Rechtsanwälte, Ärzte, Politiker, Professoren, Richter, Kritiker und Staatsbürger, die glaubten, in einer Demokratie zu leben, über Nacht einsperren.