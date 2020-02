Wer macht die Knoddel weg?

Von einem Gespräch zu Hinterlassenschaften von Pferden in Ketsch:

„Hast du das von der Inge gehört? Die ist auf einem Knoddelhaufen ausgerutscht, den Steiß geprellt und den Hinterkopf aufgeschlagen. Warum müssen die Reiter ihre Knoddel nicht wegräumen? Bei den Hundebesitzern macht man zu Recht so einen Aufstand, wenn einer ,vergessen‘ hat, den Haufen wegzuräumen.

Überall Hundestationen, ob die Hundesteuer ausreicht, um die Kosten zu bezahlen? Müsste man mal in der Gemeinderatsitzung fragen. Die Damen auf dem hohen Ross, die lassen die Knoddel liegen. Müssen die, die Knoddel nicht auch wegmachen? Warum sagt da die Gemeinde nichts? Sind das so besondere Menschen, dass sie das dürfen? Scheinbar sind das alles Prinzessinnen, die zu fein sind, um sich zu bücken. Müsste das nicht, wenn so eine Dame zu bequem ist, dann die Gemeinde wegmachen?

Ich hätte das angezeigt. Die Inge hat nichts gemacht. Wahrscheinlich hätte man die ,Prinzessin‘ auch nicht gefunden. Wie ist das, wer muss die Knoddel wegmachen, die Gemeinde?

Wenn ja, warum macht das die Gemeinde nicht und warum gibt es dann keine Pferdesteuer? Oder muss das der Hausbesitzer machen, der da wohnt? Wie ist das auf den Fahrrad- und Schulwegen? Wer macht den Mist weg?“

Mal sehen, ob die Gemeinde diese Frage beantwortet . . .!?

Wilfried Windisch, Ketsch

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 22.02.2020