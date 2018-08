Anzeige

Ich habe heute Morgen den sehr interessanten Bericht über Manfred Orth, den zweiten Vorsitzenden des ASV Ketsch, mit dem Titel „Rastet jemand aus, schnippt Orth die Finger“ gelesen. Die Fakten kann ich nicht gelten lassen, wie sie von Herrn Orth vorgestellt wurden.

Wir wohnen seit 1998 im Elternhaus meiner Ehefrau in der Hockenheimer Straße, in etwa 100 Metern Luftlinie zum Festzelt und zur Bühne. In jenem Jahr erlebte ich persönlich zum ersten Mal das Fischerfest „live“– direkt vor unserem Wohnzimmer beziehungsweise unserem Garten. Das schlimmste waren die ersten Nächte des damaligen Fischerfests. Bei extremer Schwüle, geschlossenen Fenstern und Ohrenstöpseln verbrachte ich die Nächte. Am nächsten Morgen hieß es dann um 5 Uhr aufzustehen, um meiner Arbeit nachzugehen. Und das Ganze ging jeden Tag so weiter. Unter der Woche wurde oft bis 1 oder 1.30 Uhr musiziert und etliche Zugaben brachten die Menschen zum Brodeln. Als dann die letzten Töne verstummten, wurden wir von einigen „Heimkehrern“ am Einschlafen gehindert. Sei es durch Klingeln an unserer Sprechanlage, Gegröle oder von Randalierern, die Gläser zerdepperten.

So hörte ich mir etliche Jahre die musikalischen Darbietungen bis zu den genannten Uhrzeiten an. Mehrmals kontaktierten wir den damaligen Schirmherrn, Bürgermeister Wirnshofer. Einmal riefen wir ihn sogar nachts an, weil die Lärmbelästigung nach 1 Uhr nachts unerträglich war. Die zuvor angerufene Polizei hatte uns an den Schirmherrn verwiesen. Die Veranstaltung sei genehmigt. Fertig!