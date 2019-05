06er düpieren den Meister

Die Spvgg 06 Ketsch entwickelt sich für den SV Waldhof Mannheim II zu so etwas wie den Angstgegner. Beim vor dem Spiel der Fußball-Landesliga Rhein Neckar geehrten souveränen Meister gelang den Ketschern am vorletzten Spieltag der Saison ein 4:2-Auswärtssieg, der durchaus sogar hätte höher ausfallen können.

Im altehrwürdigen Stadion am Alsenweg trat Ketsch von Beginn an selbstbewusst auf und wollte – ähnlich wie beim Unentschieden in der Vorrunde – beweisen, dass es mit den spielstarken Teams der Liga mithalten kann. Der Gastgeber fand aber besser ins Spiel. In der 15. Minute wurde deren Topscorer Darnell Hill mit einem Ball in die Schnittstelle bedient. Die Ketscher Defensive wähnte den Waldhof Stürmer (23 Saisontore) im Abseits und setzte nicht nach. Die Fahne der Assistentin blieb jedoch unten und der frei auf den Keeper der 06er, Jannick Hauschildt, zulaufende Waldhöfer vollendete zur bis dahin verdienten 1:0-Führung für seine Farben. Der Gast fand ab dem Moment besseren Zugriff aufs Kombinationsspiel des Verbandsligaaufsteigers und setzte seinerseits deren Defensive zusehends unter Druck. In der 27. Minute hämmerte Etienne Köhler die Kugel zum 1:1 ins Tordreieck.

Gäste sind wacher

Ketsch war zu Beginn des zweiten Spielabschnittes die wachere Mannschaft und in der 49. Minute stellte wiederum Köhler auf 2:1. Waldhof war sichtlich geschockt von der offensiven Spielweise der Gäste, und in der 55. Minute schob Reuter sogar zum 3:1 ein. Der SVW II hatte bis dahin nur zehn Gegentore in der gesamten Runde auf eigenem Platz kassiert. Ketsch war nun aufgrund der vermeintlich sicheren Führung in der Defensive zu leichtsinnig, und in der 64. Minute verkürzte Yonathan Domingos auf 2:3. Mit diesem Treffer kippte die Partie wieder zugunsten der Heimelf und der Ausgleich war mehrmals möglich.

Pech hatte der SVW, als sich 15 Minuten vor dem Ende Kapitän Giovanni Scalamato verletzte und der SVW aufgrund des bereits ausgeschöpften Wechselkontingents in Unterzahl weiterspielen musste. So wurde die Drangperiode der Heimelf wieder gebremst und Markus Bertolini entschied die Partie mit dem 2:4 (82.). jf

