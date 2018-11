0:8 – SV 98 mit ganz schwacher Vorstellung

Gernot Jüllich fand nach dem Spiel keine Worte. © Fischer

Es ist kein Schreibfehler: Fußball-Verbandsligist SV 98 Schwetzingen verlor seine Auswärtspartie beim Neuling ATSV Mutschelbach gestern Nachmittag mit 0:8 und bezog damit die höchste Niederlage seit über 20 Jahren. „Schlimmer geht’s nimmer“, das beschreibt den Auftritt der Jüllich Truppe am treffendsten. „Dass man gegen so einen starken Gegner verlieren kann, ist die eine Seite, aber wie sich unsere Mannschaft insgesamt präsentierte, war eine Zumutung“, ging SV-98-Spielleiter Uli Auer mit den Schwetzinger Akteuren hart ins Gericht.

Der sonst so starke Rückhalt des SV 98, Torwart Steven Ullrich, hatte einen rabenschwarzen Tag erwischt – aber nicht nur er stand in Mutschelbach neben sich. Allerdings ermöglichte durch einen exlatenten Fehler dem Gastgeber bereits früh, durch Tobias Stoll mit 1:0 in Führung zu gehen (4.). Der gleiche Spieler profitierte fünf Minuten später erneut von einem Fauxpas des SV 98 – diesmal von Thomas Can, der einen Fehlpass produzierte und es dem ATSV-Angreifer erneut leicht machte, den Treffer zum 2:0 zu setzten.

Geschenke für den Gegner

Die Slapstick-Einlagen der Schwetzinger gingen weiter, diesmal war Matteo Dorn an der Reihe, als er sich beim Abwehrversuch die Beine verknüppelte und Simon Marcovic den dritten Treffer für den Gastgeber ermöglichte ( (26.). Dann meldete sich wieder der Mutschelbacher Goalgetter Stoll zu Wort und netzte zum 4:0 ein (26.). Kurz vor der Pause gab es dann ein kleines Lebenszeichen der Gäste durch Edmand Osmanaj, der von links abzog und der Mutschelbacher Keeper, Dominik Bleisch alles auspacken musste, um den strammen Schuss zu entschärfen (38.). Als sich Patrick Hocker einmal gegen die stabile ATSV-Abwehr durchsetzen konnte, fand er bei seinem Pass in die Mitte keinen Abnehmer, so dass auch diese Chance des SV 98 verpuffte (44.).

Nach dem Seitenwechsel sollte es für die Schwetzinger noch schlimmer kommen, denn der Torhunger des Gastgebers war noch längst nicht gestillt. Durch einen Doppelschlag von Dennis Klemm, der erneut mit der gütigen Mithilfe der Gäste zustande kam, erhöhten die Mutschelbacher auf 5:0 (48. und 49.). Schwetzingen spielte in der Folgezeit weiter seinen Trott herunter, hatte dem stark auftrumpfenden Gegner nichts entgegenzusetzen und lud die Platzherren weiter zum Toreschießen ein.

„Von den acht Toren waren fünf frühzeitige Weinachtgeschenke von uns dabei“, meinte Uli Auer ironisch. Stoll stockte mit seinem vierten Treffer in diesem Spiel sein Torkonto auf zwölf Treffer auf (60.). Auch ATSV-Abwehrspieler Tobias Hohmeister wollte bei dem Schützenfest seines Teams nicht nachstehen und machte unter den 8:0-Kantersieg der Mutschelbacher den Deckel endgültig drauf (67.). SV-98-Trainer Gernot Jüllich, dem man die Ratlosigkeit sichtlich im Gesicht ablesen konnte, war nach dem Spiel zu keiner Stellungnahme bereit und bat darum, das Ganze erst einmal sacken zu lassen.

Nach dieser Schlappe und dem derzeit aktuellen Abstiegsplatz wird in dieser Woche im Schwetzinger Lager sicherlich reichlich Redebedarf herrschen. Der SV 98 empfängt am Samstag mit dem TSV Wieblingen eine Mannschaft, die ebenfalls im Tabellenkeller angesiedelt ist.

SV 98: Ullrich-Dorn, Berecko, Örum, Dia, Scalia, T. Can, Jüllich (77. Cavdaro) Kettenmann (77. Grmu Nugusse), Hocker, Osmanaj.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 12.11.2018