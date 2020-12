10 000 Euro Sonderpreis

Engagierte Fußballorganisationen und Justizvollzugseinrichtungen können sich bis Freitag, 15. Januar 2021, online für die Sepp-Herberger-Urkunden bewerben. 16 Preisträger werden am 29. März in Mannheim mit Geld- und Sachpreisen im Wert von insgesamt 55 000 Euro geehrt.

Prämiert werden herausragende Aktivitäten aus dem Behindertenfußball, der Resozialisierung von Strafgefangenen sowie in der Kooperation zwischen Schulen und Vereinen. Seit dem Jahr 2016 werden zusammen mit der SAP auch Fußballorganisationen prämiert, die sich im Bereich „Fußball Digital“ engagieren und dabei neue Technologien und Möglichkeiten nutzen. In der Kategorie „Sozialwerk“ wird zusammen mit der Horst-Eckel-Stiftung der „Horst-Eckel-Preis“ verliehen, mit dem ein Engagement für in Not geratene Fußballerinnen und Fußballer geehrt wird. Zur Würdigung der bemerkenswerten Corona-Hilfsaktionen wird erstmals ein von der DFB-Stiftung Egidius Braun mit insgesamt 10 000 Euro dotierter Sonderpreis „Corona-Engagement“ verliehen.

Akteure des organisierten Fußballs, ob DFB-Landesverbände, Fußballvereine, Einzelpersonen oder auch Schiedsrichter-Vereinigungen, können über ein Online-Formular Praxis-Beispiele einreichen, die sie im Jahr 2020 erfolgreich durchgeführt oder begonnen haben. Im Bereich der Resozialisierung sind auch Justizeinrichtungen antragsberechtigt. Die Bewerbung geht schnell und einfach online unter www.sepp-herberger.de/urkunden. Zuletzt wurden auch immer wieder Vereine aus Baden ausgezeichnet. zg

