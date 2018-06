Anzeige

Bereits zum 46. Mal wurde das Nationale Schwimmfest in Waghäusel ausgerichtet. 46 Jahre Erfahrung, die der Ausrichter, der SSV Waghäusel, einmal mehr auf dem Jugendwettkampf im Freibad des Rheintalbades ausgespielt hat. „Es war alles wie immer super organisiert“, äußerte sich Steffi Friedrich, die Trainerin des SV Hockenheim. Die 24 Aktiven des SVH behaupteten sich gegen die Konkurrenz aus 14 weiteren Vereinen und holten dreimal Gold, fünfmal Silber und sechsmal Bronze.

„Die Wertung der Läufe ist in Waghäusel anders als letzte Woche in Brühl“, sagte Friedrich auf die Frage, warum es sowohl in Brühl als auch in Waghäusel viele persönliche Bestzeiten bei den Hockenheimern gab, aber nur in Waghäusel auch viele Platzierungen erschwommen wurden. „In Brühl wurden sechs Jahrgänge zusammen gewertet, während in Waghäusel jeder Jahrgang für sich gewertet wird. Das ist natürlich fairer für die Schwimmer“, gibt sich Trainerin Steffi Friedrich zufrieden mit den Ergebnissen. sf/mg