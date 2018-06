Anzeige

Benno Becker, der zu früh verstorbene ehemalige Ringer und Vorsitzende des KSV Ketsch, war nicht nur für seinen Verein ein wertvoller Funktionär, sondern auch für den nordbadischen Ringer-Verband (NBRV) als Jugend- und später als Sportreferent.

Zum zwölften Male gedenken die Ketscher Ringer mit einem Gedächtnisturnier an ihr verdienstvolles Mitglied. Am morgigen Sonntag werden nahezu 200 Nachwuchsringer in der Neurotthalle erwartet. Gekämpft wird im freien Stil in allen fünf Jugendklassen von 6 bis 18 Jahren, wobei in den jüngeren Altersklassen auch Mädchen mitringen dürfen.

Wanderpokal für den Sieger

Der Gesamtsieger – im Vorjahr landete der KSC Graben-Neudorf auf dem ersten Platz, der KSV Ketsch wurde von 26 Teilnehmern Sechster – erhält den Wanderpokal der Gemeinde. Kampfbeginn in der Neurotthalle um 10 Uhr. pw