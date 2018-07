Anzeige

Auf Doppel verzichtet

Seine Niederlage fiel in Heidelberg auch nicht ins Gewicht, genauso wie die Doppel, die nicht mehr gespielt wurden. „Ein 5:4 hätte uns auch gereicht“, hatte Peter Träutlein ausgerechnet – aber eben nur, wenn Weinheim in Rheinau verloren hätte. Das hatte anfangs sogar gut ausgesehen, weil die Rheinauer nach den ersten drei Einzeln mit 2:1 führten. Aber danach machten die Weinheimer drei Punkte und führten 4:2, ein Punkt in den Doppeln wäre Formsache gewesen, alle drei Doppel hätten die Rheinauer nie gewonnen. Offensichtlich einigten sich beide Teams deswegen und wegen der Hitze, auf die Doppel zu verzichten.

In der nächsten Saison wollen die Schwetzinger wieder angreifen: „Wir wollen es noch einmal mit dem Aufstieg versuchen“, kündigt Peter Träutlein an – am liebsten mit dem aktuellen Kader. Erste Gespräche wurden schon geführt. ali

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 17.07.2018