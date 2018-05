Anzeige

Die Jugend-Bundesliga Handball (JBLH) ging 2011 an den Start. Und die HG Oftersheim/Schwetzingen war im Gründungsjahr gleich mit dabei. Viermal war sie insgesamt vertreten, in den letzten beiden Spielzeiten gelang dies jedoch nicht. Doch die Zeit des knappen Scheiterns soll nach dem Willen der Verantwortlichen nun vorbei sein. Im Heimturnier am Sonntag soll die fünfte Teilnahme gesichert werden. Zu Gast sind Köndringen/Teningen, Bietigheim und Erlangen.

„Nach der knapp verpassten Bundesliga-Quali im letzten Jahr, brennen meine Jungs nun darauf, sich wieder für die höchste deutsche Spielklasse in der A-Jugend beweisen zu dürfen“, spricht Coach Julian Zipf für das gesamte Trainer- und Spielerteam. Doch er sieht seine Mannschaft trotz des Heimvorteils in der Außenseiterrolle. „Natürlich sind Bietigheim und Erlangen als letztjährige Bundesligisten die Favoriten auf den Turniersieg. Doch wie wir die letzten Jahre am eigenen Leib erfahren haben, schreibt die Quali ihre eigenen Gesetze. Ich schätze unsere Chancen bei 25 Prozent ein. Wir werden gut vorbereitet sein und als Team bis zum Umfallen für unser großes Ziel kämpfen.“

Aussetzer sind verboten

Dass eine vor- und mehrmalige Teilnahme keine Bestandsgarantie abgibt, musste zum Beispiel diese Woche die TSG Friesenheim erfahren, die in ihrer Vorqualifikation scheiterte. Viel werde davon abhängen, ob die jeweiligen Spieler an diesem Tag ihr gesamtes Potenzial abrufen können. Da zeigten sich bei der HG manchmal Schwankungen. Nach einem eher grandiosen Auftritt beim Biberacher Osterturnier folgte eine durchwachsene Präsenz beim Baden-Württemberg-Pokal und jeweils eine etwas schwächere Halbzeit in der badischen Vorausscheidung. „Solche Aussetzer dürfen wir uns nicht mehr erlauben“, fordert Zipf, „sonst verlieren wir unser Ziel schnell aus den Augen.“