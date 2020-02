„27. Februar 1900 – ein wunderbarer Tag!“

Silke Heim ist die Vorsitzende des offiziellen Bayern-Fanclubs „Kurpfalz Schwetzingen“. Ganz klar, dass sie sagt: „Der 27. Februar 1900 war ein wunderbarer Tag.“

Den Fanclub in der Kurpfalz gibt es seit über 20 Jahren. „Im Moment freuen wir uns einfach tierisch, dass es wieder so gut läuft. Die Ergebnisse stimmen, was uns zufriedenstellt“, so Heim. „Nach dem jüngsten Auftritt gegen den FC Chelsea in der Champions League hoffen wir natürlich, dass es bald wieder zum ganz großen Titel reicht. Es wäre auf jeden Fall an der Zeit. Ich wünsche mir einfach, dass es so weitergeht und es weiterhin so familiär innerhalb des Vereins bleibt, obwohl man so groß und erfolgreich ist.“

Der Fanclub trifft sich immer am ersten Freitag des Monats. „Da der Mensch einfach ein Gewohnheitstier ist und mein Sohn dazu auch noch Geburtstag hat, haben wir angesichts des 120-jährigen Bestehens an den Terminen keine Änderung vorgenommen“, erläutert sie. Zum Stammtisch im Restaurant „Blaues Loch“ ist jeder – Neugierige als auch Nichtmitglieder – eingeladen, einfach mal vorbeizuschauen. „Die erste halbe Stunde klären wir dann dort offizielle Dinge, wie die Fahrten zu den Spielen, und dann reden wir einfach über Gott und die Welt. Am Sonntag, 8. März, fahren wir mit 45 Mitgliedern wieder nach München und schauen uns das Spiel gegen Augsburg an“, sagt Heim. mab

