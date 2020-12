3. Liga und Jugend-Bundesliga pausieren bis 30. Januar

Da der vergangene Monat keine spürbare Senkung der Corona-Fallzahlen zur Folge gehabt und wir müssen auch die handballer weiterhin auf flächendeckend geöffnete Hallen warten. „Bei all der gesundheitlichen und gesellschaftlichen Verantwortung, die wir alle zu tragen haben, ist dieser Stillstand ein großer Verlust für den Handball. Der Spielbetrieb und das Training liegen wieder einmal brach und Planungssicherheit bleibt weiter Wunschdenken“, heißt es in einer Mitteilung des Deutschen Handball-Bundes (DHB).

Die Spielkommission 3. Liga habe sich zur aktuellen Situation ausgetauscht und sehe leider keine realistische Chance, Anfang Januar den Spielbetrieb wieder aufnehmen zu können, teilt Melanie Prell mit, die beim DHB für das Resort Spieltechnik und Recht zuständig ist: „Das Präsidium und der Vorstand haben gemeinsam beschlossen, ihren Beschluss vom 30. Oktober zu verlängern und den Spielbetrieb der 3. Liga und der Jugend-Bundesliga bis zum 31. Januar weiterhin auszusetzen.“

Das betrifft im Verbreitungsgebiet unserer Zeitung die HG Oftersheim (Männer und Jugend) sowie die HSG St. Leon/Reilingen und die TSG Ketsch II bei den Frauen.

In den nächsten Tagen wird der DHB den aktuellen Hygieneleitfaden versenden, der einen zusätzlichen Absatz zum Trainingsbetrieb beinhalten wird. Damit können die Vereine, sofern gewollt, ihr bestehendes Hygienekonzept erweitern und so eventuell für eine Hallenöffnung beim Halleneigner oder der zuständigen Behörde argumentieren.

In der Zwischenzeit behalte die Spielkommission 3. Liga die Lage weiter im Blick. „Wir arbeiten an einer Teststrategie für den Spielbetrieb, welche wir spätestens Anfang Januar den Vereinen vorstellen möchten“, sagt Prell. Genauere Aussagen seien derzeit leider nicht machbar und der Blick in die Zukunft sei für keinen möglich. Daher bittet der DHB, auf Nachfragen oder Anregungen zum Spielbetrieb oder der Teststrategie besonders bei den spielleitenden Stellen abzusehen. ali

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 02.12.2020