36 Tore reichen keiner der Mannschaften zum Sieg

Mit 36:36 (18:19) trennten sich die HG Oftersheim/Schwetzingen und der TSV Birkenau nach einem intensiven Handball-Badenliga-Duell. Schließlich waren neben der 72 gefallenen Tore noch jeweils über 20 nicht vollendete Angriffe zu verzeichnen. Ein Indiz für das recht ordentliche Tempo. Letztlich konnten beide Seiten mit dieser Punkteteilung leben.

„Nach dem Spielverlauf war das Unentschieden einfach gerecht“, bilanzierte HG-Coach Frederik Fehrenbach. Auch sein Birkenauer Pendant Axel Buschsieper meinte: „Das Remis ist völlig in Ordnung.“ Er trauerte ein wenig der Zeit nach der Pause nach, als sein Team mit 25:22 (36.) die einzige höhere Führung dieser Partie herausgeworfen hatte. Das deutlichste HG-Resultat datierte mit 5:3 aus der fünften Minute. Ansonsten waren meist Gleichstände zu notieren. Beide Trainer fanden aber auch: „36 Tore, egal ob auswärts oder daheim, sollten eigentlich reichen, um zu gewinnen.“

Junge Spieler im Team

Mit der nötigen Härte sollten die HG-Akteure dem Gast die Lust am Handball nehmen, „schließlich haben wir einige junge Spieler in unseren Reihen“, forderte der HG-Coach gemeinsam mit seinem Co-Trainer Christoph Lahme. Der A-Jugendliche Bastian Schleidweiler übernimmt meist den Job des Abwehrchefs in der zentralen Deckung, sein Teamkollege Steven Beck teilt sich mit Neuzugang Jan Gerbershagen in seinem ersten Aktivenjahr die Spielmacherrolle.

Aber auch die älteren Spieler zeigten sich gut aufgelegt. Die Außenpositionen hatten keinen Fehlwurf auf ihrem Sollkonto, die „Halben“ sorgten immer wieder für Einschläge im gegnerischen Tor.

Nur ein Manko hatte Fehrenbach ausgemacht. Angesprochen auf die Abwehrleistung meinte er nur: „Naja“, zuckte Buschsieper mit den Schultern, „was soll ich da sagen.“ Am Ende wäre, wie bei solch einem Spielstand üblich, beinahe noch ein Sieg für beide Seiten drin gewesen.

„Die vorgezogene Deckung gegen Steven hat uns schon Probleme bereitet“, zollte Fehrenbach Buschsiepers finaler Maßnahme Respekt. Der gab das Kompliment zurück: „Das war mutig, Freddy, da am Schluss den siebten Feldspieler zu bringen. Hut ab!“

Denn eigentlich hätte die HG ja gewinnen müssen. Gerbershagen sollte der Siegtorschütze werden, kam nach einer Zeitstrafe gegen Christian Fendrich verzögert von der Bank, sprintete die linke Außenbahn entlang.

Lucas Gartner war absprachegemäß von der Linksaußenposition nach innen gezogen, hatte die Gegenspieler mitgezogen. Gerbershagen war völlig frei, doch der finale Ball kam nicht bei ihm an.

HG: Hoppe, Fauerbach; Beck (3), Micke (9), Gartner (10/5), Fendrich (1), Schiller, Hahne, Meyer (3), Wiegand (3), Schleidweiler (3), Gerbershagen (3). mj

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 17.09.2019