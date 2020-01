40-Tore-Vorgabe erfüllt – aber nicht alles gülden

Die HSG St. Leon/Reilingen hat ihren vom Trainerduo Sascha Kuhn und Günther Gottselig vorgegeben 40-Tore-Pflichtsieg im Handball-Oberliga-Spiel der Frauen beim Vorletzten HB Ludwigsburg ungefährdet mit 40:18 (21:12) eingefahren.

Die Gäste eröffneten durch Paula Lederer, die am Ende mit acht Toren die erfolgreichste Schützin war, das Spiel. Diese Führung ließen sich die Gäste bis zum Spielende nicht mehr nehmen. Durch den beruflichen Ausfall von Kreisläuferin Lena Nussbaumer, war Kuhn schon vor Spielbeginn gezwungen, seine Abwehr umzustellen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten spielte sich diese immer mehr ein, wodurch sie mit einfachen Ballgewinnen und schnellen Toren in der ersten und zweiten Welle über die Spielstände 5:5, 10:4 und 18:8 mit einem Polster von neun Toren in die Halbzeit ging.

Ab der 20. Minute nutzte Kuhn die Überlegenheit und gab allen Spielerinnen, die sonst nicht so oft zum Zug kommen, die Gelegenheit, sich Spielpraxis zu holen. Diese machten einen hervorragenden Job und er setzte nur in den letzten Minuten wieder vereinzelt Stammspielerinnen ein. Zudem sollte Hannah Kohnagel, die für Nussbaumer am Kreis einsprang und ihre Sache gut meisterte, herausgehoben werden.

Ludwigsburg opfert sich auf

Die Heimmannschaft kämpfte aufopferungsvoll und versuchte sich gegen eine hohe Niederlage zu stemmen. Aber am Ende dominierten die Gäste wie erwartet das Spiel deutlich, wodurch sie mit dem Kantersieg einen ordentlichen Grund zum Feiern hatten.

Sascha Kuhn: „Beim Kantersieg war nicht alles Gold, was glänzte, aber bei diesem Ergebnis darf ich eigentlich nicht meckern. Schön war, dass sich jede in die Torschützenliste eingetragen hat. Jede holte sich heute Selbstvertrauen.“

HSG: Bohneberg; Richter (1), Kohnagel (2), Holzer (3), S Kerle (1), Schulz (5), Schilling (3), Gottselig (1), Laier (5), Lederer (8/1), Heck (2), Pahl (4), Rimpf (4/2), Miltner (1). jp

