41 Tore in vier Spielen

Vier Siege in vier Spielen, ein Torverhältnis von 41:6 und die damit verbundene Staffelmeisterschaft in der E-Jugend-Kreisstaffel 3. Die E1-Jugend-Fußballer der SG Oftersheim haben in der abgebrochen Herbstrunde Maßstäbe gesetzt.

„Das Erfolgsrezept war das Zusammenspiel der Jungs“, sagt Team-betreuer Dimitri Wagner. „Nach den intensiven Trainings der letzten Monate hat die Mannschaft super harmoniert.“ Nicht alleine die Offensivreihe mit den Schützenkönigen zeichnete sich dabei aus, sondern auch das Defensivkonstrukt, das nur wenige Gegentore zuließ, fügte sich in den Gesamterfolg ein. Neben dem regelmäßigen Perspektivtraining unter Coach Nils Brekeller führt Wagner noch einen weiteren Aspekt auf, der die Meisterschaft der Oftersheimer begünstigte: „Jeder Einzelne von den Jungs war hungrig auf Erfolg und hat auf dem Platz alles gegeben.“

Titel mit Reilingen geteilt

Verantwortlich für die Trainingsarbeit und an Spieltagen waren die Trainer Nils Frerks und Ilias Chrisafis, Dimitri Wagner trat unterstützend in organisatorischen Aufgaben auf. Den ersten Tabellenplatz musste sich die SG Oftersheim letztlich aber mit dem SC 08 Reilingen teilen, der ebenfalls verlustpunktfrei vorne lag (wir berichteten). Da die Partie mit den Reilingern noch ausgestanden hätte, ist die Meisterschaft in dieser Herbstrunde zweigeteilt abgeschlossen. Weitere renommierte Mannschaften wie die SG Hemsbach, den SV Schriesheim und den MFC Phönix Mannheim haben die Oftersheimer aber hinter sich gelassen.

Um die Corona-freie Zeit zu überbrücken stellen die Trainer derzeit als zwangloses Angebot immer wieder kleinere Übungen über die sozialen Medien in die Mannschaftsgruppe. Ansonsten wartet man auch bei der E1-Jugend der SG Oftersheim einfach auf die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs. wy

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 24.11.2020