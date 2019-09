4:2-Vorsprung noch verspielt

Da soll einer einmal schlau werden aus der neuformierten Mannschaft des Fußball-Landesligisten SV 98 Schwetzingen. Da ist man unzufrieden, dass in den vorangegangen Spielen zu viele Chancen vergeben werden und es an einem Vollstrecker fehlt. Jetzt erzielt der SV 98 in der Auswärtsbegegnung bei der DJK/FC Ziegelhausen/Peterstal vier Treffer, liegt bis zur 80. Minute mit 4:2-in Führung und am Ende springt nur ein 4:4-Unentschieden heraus. „Das war eine wilde Partie“, brachte es Klaus Klaumann, ein treuer SV-98-Anhänger, auf den Punkt.

Der Gastgeber nutzte seine erste Chance und ging durch Adan Riess früh in Führung (8.). Nach einem Foul vor dem Strafraum nahm sich Fabian Wild die Kugel und hielt aus 20 Metern drauf, Alexander Dirks nutzte den Abpraller zum 1:1-Ausgleich (24.). Der agile Wild, brachte seine Mannschaft nach einer Eckballhereingabe per Kopf mit 2:1 in Führung (42.). Der Gastgeber antwortete zwei Minuten später mit einem Pfostenschuss. Bobby Hickerson machte es dann besser, als er nach einem Eckball am höchsten stieg und zum 2:2 einköpfte (56.).

Beinahe noch verloren

Der SV 98 blieb die Antwort nicht schuldig und ging durch einen verwandelten Freistoß durch Burak Cavdaro wieder in Front (59.). Wild verpasste es, das Ergebnis weiter auszubauen (69./72.). Als Cavdaro im Strafraum regelwidrig von den Beinen geholt wurde, lief der Gefoulte selbst an und erhöhte auf 2:4 (80.)

Schwetzingen vergaß, in den letzten zehn Minuten den Sack endgültig zuzumachen und offenbarte im Deckungsverband eklatante Schwächen. Daniel Heinen verkürzte mit seinem Kopfballtreffer auf 3:4 (82.). und der eingewechselte Marcel Meuter stellte den 4:4-Endstand her (85.).

Der SV 98 hatte in der Nachspielzeit noch Glück, dass Torwart Dennis Hofmann noch zwei hochkarätige Chancen des Gastgebers entschärfte und dadurch seine Mannschaft vor einer Niederlage bewahrte. lof

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 02.09.2019