45:18 – Bären geben sich keine Blöße

In der ersten Runde des deutschen Handball-Pokals der Frauen haben die Ketscher Kurpfalz-Bären mit 45:18 (23:10) bei der HSG Leinfelden-Echterdingen gewonnen.

Beim baden-württembergischen Oberligisten sorgten die Schützlinge von Coach Katrin Schneider schon frühzeitig für die Entscheidung: Obwohl die kämpferisch gut eingestellten Gastgeberinnen in der Anfangsphase bis zum 3:4 wacker mithielten, setzte sich der haushohe Favorit aus Ketsch in den Folgeminuten entschlossen ab.

Nach dem 4:11-Zwischenstand war es nur noch eine Frage, in welcher Höhe die Bären ihr erstes Pflichtspiel der neuen Saison erfolgreich bestreiten würden.

Sonderlob für Michels und Reuthal

Katrin Schneider bemängelte zwar einige Unaufmerksamkeiten in der Abwehr, war unter dem Strich jedoch zufrieden: „Auch in Pokalspielen gegen unterklassige Mannschaften besteht immer das Risiko, aufgrund von Unkonzentriertheiten nicht den richtigen Rhythmus zu finden. Aber es ist uns weitgehend gelungen, unserer Favoritenrolle über die gesamte Spielzeit gerecht zu werden.“

Die Bärentrainerin freute sich insbesondere über die Leistungen der Linkshänderinnen Sina Michels („sehr stark in Abwehr und Angriff“) und des Neuzugangs Cara Reuthal („hat nach anfänglicher Nervosität immer besser ins Spiel gefunden“). Überbewerten wollte sie allerdings diesen Pokalerfolg nicht, da uns ab der kommenden Woche „ganz andere Kaliber erwarten“.

Für den Aufsteiger in die erste Liga steht am ersten Spieltag gleich eine hohe Hürde bevor. Die HSG Bensheim-Auerbach hat auf dem Transfermarkt enorm zugeschlagen und strebt einen vorderen Mittelplatz an. Da Sabine Stockhorst aufgrund ihrer Babypause nicht mit dabei sein kann, wartet auf das junge Torhüterinnen-Duo eine Herkulesaufgabe. Auch Carmen Moser befindet sich noch in der Regeneration und wird voraussichtlich nicht dabei sein können.

Kurpfalz-Bären: Wiethoff, Moormann; Fackel (8/3), Feiniler (4), Brand (3), Michels (10), Engelhardt (3), Fabritz (1), Marmodee (2), Oßwald (5), Eckhardt (4/1), Reuthal (4), Möllmann (1). ihb

