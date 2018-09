60 Minuten Vollgas als Devise

Noch einige Minuten nach Spielende sah der aufmerksame Fan Trainer Adrian Fulladjusch mit breitem Grinsen durch die Fritz-Erler-Sporthalle in Pforzheim laufen sehen. Soeben hatte die TSG Ketsch II mit 37:23 dem Aufsteiger zur 3.Liga Süd, der TG 88 Pforzheim gezeigt, was 3. Liga bedeuten kann.

Dabei hatte der Bären-Coach vor dem Spiel noch ernsthafte Bedenken. Nach der Achterbahnfahrt in der Vorbereitung wusste er nicht so genau, in welcher Verfassung seine Rasselbande momentan ist. Doch seine Mädels haben es ihm gezeigt. Sie gaben dem körperlich unheimlich starken Aufsteiger zu keiner Zeit des Spieles Luft zum Atmen. Phasenweise wurde der Gegner schwindelig gespielt, und immer wieder ging ein anerkennendes Raunen durch die Reihen der zahlreichen Fans. Die Juniorbären begeisterten auch die einheimischen Zuschauer mit vielen tollen Kombinationen und mit 60 Minuten Vollgas.

Bereits nach 15 Minuten hatten die Juniorbären, angeführt von einer glänzend aufgelegten Theresa Köhler, den Riesen aus der Goldstadt beim 7:3 den Zahn gezogen. Katja Heinzmann im Tor zog wie ein Magnet die gegnerischen Würfe an und zeigte eine bundesligareife Leistung. Und im Angriff sorgte immer wieder Christina Völker (Bild) mit ungeheurer Dynamik für andauernde Gefahr. Mit ihrer Spielfreude riss sie auch die übrigen Bären mit. Anna Widmaier konnte endlich wieder mal zeigen, wie gefährlich sie sein kann und brachte es auf fünf Treffer. Bereits zur Halbzeit war die Begegnung beim 10:17 entschieden.

In der zweiten Halbzeit wurde der Gastgeber von den Junioren förmlich überrollt. Das taktische Konzept des Bären-Trainers ist in vollem Umfang aufgegangen. Auch auf die Variante des Gegners, bei Unterzahl das eigene Tor zu entblößen, hatten die Junioren die entsprechende Antwort. Gleich viermal trafen sie nach eroberten Bällen ins gegnerische leere Gehäuse. Im zweiten Jahr in der 3. Liga hat die Mannschaft bereits verinnerlicht, dass sie nur die Chance hat, zu bestehen, wenn sie 60 Minuten Vollgas gegen die meist körperlich überlegenen Gegnerinnen gibt.

„Anfang ist gemacht“

,,Danke an die Mannschaft für die 60 Minuten Tempo und die selbstbewusste Disziplin. Der Anfang ist gemacht, jetzt dürfen wir uns kurz freuen und dann gilt es, ab Montagabend den Fokus auf Bietigheim zu legen!“, sagte der gut aufgelegte Coach nach dem Spiel.

Ketsch II: Heinzmann; Rüttinger; Widmaier (5), Köhler (10/4), Königsmann (1), Puhr (1), Aiello (1), Büßecker (2), Goudarzi (4), Bühl (6), Berg, Völker (5), Vay (2). zg/Bild: Archiv

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 19.09.2018