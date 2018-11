6408 – VKC kegelt neuen Auswärtsrekord

Der VKC Eppelheim hat zu seiner meisterlichen Form zurückgefunden. Nach einer überragenden Vorstellung siegte der Tabellenführer der DCU-Bundesliga im Sportkegeln 6408:5864 bei der SG Ettlingen und stellte damit einen neuen Liga-Auswärtsrekord auf. Die alte Bestmarke von Rot-Weiß Sandhausen wurde gleich um 40 Kegel übertroffen. Das höchste jemals erzielte Ergebnis liegt bei 6493 Kegeln vom KV Wolfsburg auf eigenen Bahnen.

„Das Ergebnis ist natürlich ein Brett, und es war sogar noch Luft nach oben“, freute sich Jürgen Cartharius. Er hatte zuvor 6200 bis 6300 Kegel in Ettlingen für möglich gehalten, „aber nicht so ein Ergebnis.“ Die Eppelheimer zeigten, dass sie ihre Mini-Krise überwunden haben und boten eine ganz geschlossene Teamleistung. Alle übertrafen die 1000 Kegel, der an der Hand verletzte Jan Jacobsen war mit 1003 „schwächster“ Spieler. Die Ettlinger hielten zu Beginn durch den starken Rainer Grüneberg noch einigermaßen mit. Er nahm Gunther Dittkuhn mit 1083 Kegeln 37 Zähler ab. Daniel Aubelj sorgte jedoch gegen Jörg Schneidereit für die klare Führung. Auch wenn er spielerisch zu Beginn noch nicht so glänzte, erzielte er mit 1095 Kegeln (409 in die Vollen) ein Topergebnis. Mit 302 Kegeln (116 geräumt) im vierten Durchgang zeigte er die beste Einzelbahn des Tages. Die Ettlinger hatten dann noch Verletzungspech und mussten zweimal auswechseln, das änderte aber nichts am Spielverlauf.

Der Tabellenletzte hätte auch in bester Besetzung keine Chance gehabt. Tobias Lacher brannte von Beginn an ein Feuerwerk ab und kam mit Bahnen von 293, 283, 271 und 279 auf fantastische 1126 Kegel (438 geräumt). Er kam im Abräumen auf 18 Neuner. Jürgen Cartharius freute sich riesig, nach fünf Wochen Pause wegen Krankheit wieder dabei zu sein. Auch er war mit 1047 Kegeln glänzend in Form. „Ich bin hoch zufrieden“, sagte er.

Im Schlusspaar bot Marlo Bühler neben Jan Jacobsen ein weiteres Highlight. Ohne jeden Fehler kam er auf 1091 Kegel und war mit 711 der Beste in die Vollen. Die Ettlinger zeigten keine Gegenwehr mehr und konnten den neuen Rekordinhabern nur staunend zuschauen.

VKC Eppelheim: Dittkuhn 1046, Aubelj 1095, Lacher 1126, Cartharius 1047, Jacobsen 1003, Bühler 1091.

Im Abräumen verloren

Eine große Enttäuschung gab es für Frei Holz Plankstadt im Auswärtsspiel beim TV Haibach. Der Abstiegskandidat siegte mit 5912:5848 und holte Frei Holz erst einmal aus allen Träumen von einem Spitzenplatz. „Das haben wir ganz klar im Abräumen verloren“, meinte Marco Mergenthaler enttäuscht. „Zwei Ergebnisse unter 300, das geht auf den Bahnen gar nicht.“ Hinzu kamen gleich 31 Fehler, die den Gegner erst richtig stark machten. Mergenthaler war mit seiner Leistung im Abräumen auch nicht zufrieden, erreichte aber in die Vollen das Tagesbestergebnis (680). Sein Gegner Steffen Matheis spielte aber weit über seinem sonstigen Heimschnitt und nahm mit bei 1008 Kegeln zwölf Zähler ab. Andreas Tipple holte73 Kegel zurück, so dass Plankstadt nach dem Startpaar mit 61 Kegeln eigentlich ganz komfortabel führte. Im Mittelpaar zeigte Kai Schneider eine tolle Leistung und holte weitere vier Kegel gegen Thomas Haas heraus. Doch Daniel Zirnstein (acht Fehler) verlor einiges an Boden, so dass der Vorsprung von Frei Holz auf elf Kegel schmolz. Trotzdem gingen Christian Schneider und Thomas Hörner gegen das keineswegs starke Schlusspaar der Haibacher guten Mutes auf die Bahnen. Gleichwohl lief bei ihnen gar nichts zusammen. Hörner räumte auf seiner dritten Bahn ganze 48 Kegel ab und leistete sich fünf Fehler. So holten Marco Matheis und Gabriel Peter den Sieg für Haibach, zwei ganz wichtige Punkte gegen den Abstieg.

„Das ist ein Rückschlag, wir müssen jetzt erst mal nach unten gucken“, sagte Marco Mergenthaler. Der Relegationsplatz ist nur noch zwei Punkte entfernt, und die Haibacher hat Plankstadt mit dieser Niederlage wieder zurück ins Rennen um den Klassenerhalt geholt.

Frei Holz Plankstadt: Mergenthaler 996, Tippl 1012, K. Schneider 1021, Zirnstein 964, C. Schneider 939, Hörner 916.

